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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7813781478157816

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:07

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:и?
как это скажется на ценах КРЖН?

почему не запилите ветку с условным названием "треп ни о чем" в которой можно будет перетирать все что захотите 100500 раз до полной сатисфакции???


Как же у тебя горит от любой новости, к которой нельзя прикрутить дорожай. Коммунальные и прочие долги не просто так копятся - бюджетов многих семей не хватает на все текущие расходы.

Посмотрим, насколько успешно "взысканием" смогут заниматься лорды, когда в связи с долгами жильцов перед какой-нибудь госкомпанией деньги в их оплату будут автоматически переведены с зарплатного счета, так, что даже сам его владелец будет лишен возможности выбрать - тратить их на еду, на аренду, или оплату текущих счетов...


Шо за брєд? Це коли на орендаря квартири оформляли особові рахунки по комунальним?
Ти шо куриш?

Ти з Россії хоч раз виїзжав?


Второй тролль подтянулся. И почему я не удивлен ) Бред несешь ты! Ни о каком переоформлении счетов на коммуналку речь в комментарии не шла. Если содержание написанного не доходит с первого раза - читай пока не дойдет
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:10

Коммунальщики получили дополнительный козырь в перетягивании одеяла потребительских расходов. Если система взыскания будет работать эффективно - неплательщиков появится еще больше (за счет того, что сэкономленные ранее расходы на коммуналку это расходы на другие статьи и чьи-то доходы, которые уменьшаться). С другой стороны, коммунальщики получат дополнительный стимул для поднятия тарифов.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:15

  zРадио написав:Чем подтвердите свое предположение? Уверен, ничем, кроме рассказов аля "сосед ездит на кайене, но является самым большим должником дома" (такие случае, действительно, есть - я их не отрицаю, но не вижу оснований считать доминирующими). Я свое - общенациональным превышением текущих расходов над доходами. 5-й квартал подряд и на огромную сумму

Во многих домах вывешивают списки должников, кто в какой квартире живёт - известно
Тенденция - если могут не платить, не платят, вне зависимости от количества денег

А про "общенациональным превышением текущих расходов над доходами" - вообще оборжака

В Украине многие доходы в тени, как и расходы.
Делать на этом факте "общенациональным превышением текущих расходов над доходами" выводы - ну таке собі :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 05 лип, 2021 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:16

  zРадио написав:
Второй тролль подтянулся. И почему я не удивлен ) Бред несешь ты! Ни о каком переоформлении счетов на коммуналку речь в комментарии не шла. Если содержание написанного не доходит с первого раза - читай пока не дойдет


Як із зарплатної карти орендаря стягнуть борг по комуналці орендодавця?

😂

Троль? Тоді ти іпанашка.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*

Фаховці КП «Київавтошляхміст» провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро «Берестейська».

За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками.

Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.

Шляхопровід на перетині вул. Дегтярівської та вул. Василенка з проспектом Перемоги біля ст. метро “Берестейська” побудований у 1960 році.

За результати обстеження проведеного у 2020 році експлуатаційний стан шляхопроду визнано, як обмежено працездатний.

У 2020 році був розроблений проект протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.

У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.

На даний момент у Києві тривають ремонти на 14 шляхопроводах.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:25

  Первый написав:
  zРадио написав:
Второй тролль подтянулся. И почему я не удивлен ) Бред несешь ты! Ни о каком переоформлении счетов на коммуналку речь в комментарии не шла. Если содержание написанного не доходит с первого раза - читай пока не дойдет


Як із зарплатної карти орендаря стягнуть борг по комуналці орендодавця?

😂

Троль? Тоді ти іпанашка.


Я писал про долг, ты приписал про долг по коммуналке. И кто ты после этого?

Представь, умник, что с зарплаты арендатора автоматом списываются долги перед кредитором, которые у того образовались для оплаты прошлых арендных платежей, или потому что ему захотелось в отпуск в Египет. Из каких средств он будет тебе платить? А раньше такой сабж мог петлять очень долго...
zРадио
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  #<1 ... 7813781478157816
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