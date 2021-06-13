Додано: Пон 05 лип, 2021 19:54

zРадио написав: Первый написав: zРадио



Не пручайся.

Ти зрозумів що написав дурь.



Масова заборгованість перед державними компаніями можлива лише по комуналці. А комунальні рахунки на орендаря не пере оформляють., тому із зп картки орендаря комуналку списувати не будуть. Не пручайся.Ти зрозумів що написав дурь.Масова заборгованість перед державними компаніями можлива лише по комуналці. А комунальні рахунки на орендаря не пере оформляють., тому із зп картки орендаря комуналку списувати не будуть.



Это ты не хочешь признать, что сел в лужу. Тем не менее, придется. Приват - крупнейший в Украине кредитор, которому принадлежит половина всего розничного долга. И это госкомпания.



Извиняйся! Это ты не хочешь признать, что сел в лужу. Тем не менее, придется. Приват - крупнейший в Украине кредитор, которому принадлежит половина всего розничного долга. И это госкомпания.Извиняйся!

Выводы в корне ошибочны.Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.