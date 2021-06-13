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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7815781678177818>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:54

  zРадио написав:
  Первый написав:zРадио

Не пручайся.
Ти зрозумів що написав дурь.

Масова заборгованість перед державними компаніями можлива лише по комуналці. А комунальні рахунки на орендаря не пере оформляють., тому із зп картки орендаря комуналку списувати не будуть.


Это ты не хочешь признать, что сел в лужу. Тем не менее, придется. Приват - крупнейший в Украине кредитор, которому принадлежит половина всего розничного долга. И это госкомпания.

Извиняйся!

Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:57

  antey1969 написав:С такими арендаторами лучше вообще не связываться.
Как прокинули предыдущих, так будут пытаться взуть и последующих.


Тем не менее, такие арендаторы - часть рынка аренды. Всего в стране должников более 2 млн, поэтому просто выбросить "проблемных" людей с рынка будет больно. Если взыскание их долгов упростится, денег на другие расходы, включая аренду, точно станет меньше. Насколько критично - не знаю
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:00

  Faceless написав:Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.


Это ваши выводы в корне ошибочны. Ни один должник не держит долги и деньги в одном банке - именно по той причине, которую вы описали (плюс сам банк бы вряд ли допустил образование долга - т.е. до коллешна вопрос бы даже не дошел). Описали, типа, грамотно, но абсолютно неуместно. Контр-аргументов так и не прозвучало

PS: у вас хард идет после лигал - ок, поржал :lol:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 05 лип, 2021 20:07, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:06

  kingkongovets написав:*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*

[sarcasm on]
Но Кличко обязан был установить везде защиту от долбоёбов с перегрузом, перевесом
И вообще, Кличко виноват во всём
[sarcasm off]
Это так пишут недалёкие

Немного оффтоп, наш черниговский мэр, после того, как были отремонтированы многие дороги в городе.

Таки пробил, чтобы дальнобои не ездили со стороны Киева, в сторону Сеньковки или Гремяча через улицу Шевченко, а ездили по объездной
Сколько говна были вылито на мэра - не описать. Это же лишние 20 км

Но ничего, штрафы сделали своё дело. Объезжают

Если водилы грузовиков ложат/кладут на правила, то им не место в городе
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.


Это ваши выводы в корне ошибочны. Ни один должник не держит долги и деньги в одном банке - именно по той причине, которую вы описали. Описали, типа, грамотно, но абсолютно неуместно. Контр-аргумент так и не прозвучал!


Вы вообще имеете представление, что такое портфель потребкредитов, как ведется коллекшн, какие вообще перспективы заводить безумное количество исков на смешные суммы в несколько тысяч? Да вопрос ареста и списания долга со счетов тут вообще десятый. Никак новый подход не изменит ситуацию с такими должниками, вообще. И на платежеспособность такого горе-арендатора тоже. Он просто мигом вылетает из арендной квартиры с манатками, и все. С автоматическим списанием долгов, или без.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:10

  Faceless написав:
baraka написав:
  Faceless написав:Нет, исполнительное производство будет после суда. По сути, все что поменялось - просто упростилось взыскание, никто втихую на автомате ваши деньги не спишет


так, то есть всё таки суд будет и меня должны известить, верно ?
Может быть такой кейс, что суд будет, но меня не уведомят о нём ?


Не могу утверждать на 100%,но:
- суд должен быть
- кейс, что суд был, вас приглашали, но письмо "потерялось", и так не один раз, и его провели без вас ("сторона не явилась") - вроде как действительно возможен


подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.

является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Faceless написав:
baraka написав:[quote="5256111:Faceless"]Нет, исполнительное производство будет после суда. По сути, все что поменялось - просто упростилось взыскание, никто втихую на автомате ваши деньги не спишет


так, то есть всё таки суд будет и меня должны известить, верно ?
Может быть такой кейс, что суд будет, но меня не уведомят о нём ?


Не могу утверждать на 100%,но:
- суд должен быть
- кейс, что суд был, вас приглашали, но письмо "потерялось", и так не один раз, и его провели без вас ("сторона не явилась") - вроде как действительно возможен


подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.

является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?[/quote]Лучше спросите у trololo
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:19

Будет хохма, если Пумб не войдет в список банков по автоматическому списанию. А вот что послужило стимулом для банка Восток? Учитывая, что коммуналка прямой конкурент Сильпо. Предполагаю, некая упоротость владельца. Если даже тут мелочь показывает непонимание и упоротость (подсознательно приписывая себе к олигархам), то что уже говорить об олигархах второго ранга?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:21

  Faceless написав:
Вы вообще имеете представление, что такое портфель потребкредитов, как ведется коллекшн, какие вообще перспективы заводить безумное количество исков на смешные суммы в несколько тысяч?


Это риторический приемчик, но не аргумент) Давайте я не буду задавать вам тот же вопрос - у нас же тут поиск истины (я надеюсь), а не дебаты перед зрителями


  Faceless написав: Да вопрос ареста и списания долга со счетов тут вообще десятый. Никак новый подход не изменит ситуацию с такими должниками, вообще. И на платежеспособность такого горе-арендатора тоже. Он просто мигом вылетает из арендной квартиры с манатками, и все. С автоматическим списанием долгов, или без.


А я разве не об этом говорю? Ужесточение (которое касается не только автоматического списания - вспоминайте начало дискуссии) финансовой дисциплины БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО приведет к уменьшению располагаемых денежных ресурсов 2 млн должников в стране. Насколько критично для рынка аренды, или вообще рынка недвижимости - я не знаю. Вы, не разобравшись, для себя уже решили, что некритично. Это ваше право, но и ответственность, не забывайте, тоже :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:? Ужесточение (которое касается не только автоматического списания - вспоминайте начало дискуссии) финансовой дисциплины БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО приведет к уменьшению располагаемых денежных ресурсов 2 млн должников в стране. Насколько критично для рынка аренды, или вообще рынка недвижимости - я не знаю

насколько критично для рынка прокладок знаете?)
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