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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:54
zРадио написав: Первый написав:zРадио
Не пручайся.
Ти зрозумів що написав дурь.
Масова заборгованість перед державними компаніями можлива лише по комуналці. А комунальні рахунки на орендаря не пере оформляють., тому із зп картки орендаря комуналку списувати не будуть.
Это ты не хочешь признать, что сел в лужу. Тем не менее, придется. Приват - крупнейший в Украине кредитор, которому принадлежит половина всего розничного долга. И это госкомпания.
Извиняйся!
Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:57
antey1969 написав:
С такими арендаторами лучше вообще не связываться.
Как прокинули предыдущих, так будут пытаться взуть и последующих.
Тем не менее, такие арендаторы - часть рынка аренды. Всего в стране должников более 2 млн, поэтому просто выбросить "проблемных" людей с рынка будет больно. Если взыскание их долгов упростится, денег на другие расходы, включая аренду, точно станет меньше. Насколько критично - не знаю
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:00
Faceless написав:
Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.
Это ваши выводы в корне ошибочны. Ни один должник не держит долги и деньги в одном банке - именно по той причине, которую вы описали (плюс сам банк бы вряд ли допустил образование долга - т.е. до коллешна вопрос бы даже не дошел). Описали, типа, грамотно, но абсолютно неуместно. Контр-аргументов так и не прозвучало
PS: у вас хард идет после лигал - ок, поржал
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 05 лип, 2021 20:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:06
kingkongovets написав:
*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*
[sarcasm on]
Но Кличко обязан был установить везде защиту от долбоёбов с перегрузом, перевесом
И вообще, Кличко виноват во всём
[sarcasm off]
Это так пишут недалёкие
Немного оффтоп, наш черниговский мэр, после того, как были отремонтированы многие дороги в городе.
Таки пробил, чтобы дальнобои не ездили со стороны Киева, в сторону Сеньковки или Гремяча через улицу Шевченко, а ездили по объездной
Сколько говна были вылито на мэра - не описать. Это же лишние 20 км
Но ничего, штрафы сделали своё дело. Объезжают
Если водилы грузовиков ложат/кладут на правила, то им не место в городе
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:08
zРадио написав: Faceless написав:
Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.
Это ваши выводы в корне ошибочны. Ни один должник не держит долги и деньги в одном банке - именно по той причине, которую вы описали. Описали, типа, грамотно, но абсолютно неуместно. Контр-аргумент так и не прозвучал!
Вы вообще имеете представление, что такое портфель потребкредитов, как ведется коллекшн, какие вообще перспективы заводить безумное количество исков на смешные суммы в несколько тысяч? Да вопрос ареста и списания долга со счетов тут вообще десятый. Никак новый подход не изменит ситуацию с такими должниками, вообще. И на платежеспособность такого горе-арендатора тоже. Он просто мигом вылетает из арендной квартиры с манатками, и все. С автоматическим списанием долгов, или без.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:10
Faceless написав: baraka написав: Faceless написав:
Нет, исполнительное производство будет после суда. По сути, все что поменялось - просто упростилось взыскание, никто втихую на автомате ваши деньги не спишет
так, то есть всё таки суд будет и меня должны известить, верно ?
Может быть такой кейс, что суд будет, но меня не уведомят о нём ?
Не могу утверждать на 100%,но:
- суд должен быть
- кейс, что суд был, вас приглашали, но письмо "потерялось", и так не один раз, и его провели без вас ("сторона не явилась") - вроде как действительно возможен
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:12
baraka написав: Faceless написав:
baraka написав:[quote="5256111:Faceless"]Нет, исполнительное производство будет после суда. По сути, все что поменялось - просто упростилось взыскание, никто втихую на автомате ваши деньги не спишет
так, то есть всё таки суд будет и меня должны известить, верно ?
Может быть такой кейс, что суд будет, но меня не уведомят о нём ?
Не могу утверждать на 100%,но:
- суд должен быть
- кейс, что суд был, вас приглашали, но письмо "потерялось", и так не один раз, и его провели без вас ("сторона не явилась") - вроде как действительно возможен
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?[/quote]Лучше спросите у trololo
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:19
Будет хохма, если Пумб не войдет в список банков по автоматическому списанию. А вот что послужило стимулом для банка Восток? Учитывая, что коммуналка прямой конкурент Сильпо. Предполагаю, некая упоротость владельца. Если даже тут мелочь показывает непонимание и упоротость (подсознательно приписывая себе к олигархам), то что уже говорить об олигархах второго ранга?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:21
Faceless написав:
Вы вообще имеете представление, что такое портфель потребкредитов, как ведется коллекшн, какие вообще перспективы заводить безумное количество исков на смешные суммы в несколько тысяч?
Это риторический приемчик, но не аргумент) Давайте я не буду задавать вам тот же вопрос - у нас же тут поиск истины (я надеюсь), а не дебаты перед зрителями
Faceless написав:
Да вопрос ареста и списания долга со счетов тут вообще десятый. Никак новый подход не изменит ситуацию с такими должниками, вообще. И на платежеспособность такого горе-арендатора тоже. Он просто мигом вылетает из арендной квартиры с манатками, и все
. С автоматическим списанием долгов, или без.
А я разве не об этом говорю? Ужесточение (которое касается не только автоматического списания - вспоминайте начало дискуссии) финансовой дисциплины БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО приведет к уменьшению располагаемых денежных ресурсов 2 млн должников в стране. Насколько критично для рынка аренды, или вообще рынка недвижимости - я не знаю. Вы, не разобравшись, для себя уже решили, что некритично. Это ваше право, но и ответственность, не забывайте, тоже
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:42
zРадио написав:
? Ужесточение (которое касается не только автоматического списания - вспоминайте начало дискуссии) финансовой дисциплины БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО приведет к уменьшению располагаемых денежных ресурсов 2 млн должников в стране. Насколько критично для рынка аренды, или вообще рынка недвижимости - я не знаю
насколько критично для рынка прокладок знаете?)
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