zРадио написав:Как же у тебя горит от любой новости, к которой нельзя прикрутить дорожай...
чувак обвиняет других именно в том, шо делает сам
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чувак обвиняет других именно в том, шо делает сам
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:51
До речі.
Очікую в липні падіння продажу нових авто
Лідерів червня просто не має в наявності. Дилери у шоці…
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:54
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