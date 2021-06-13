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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:48
zРадио написав:Как же у тебя горит от любой новости, к которой нельзя прикрутить дорожай...
чувак обвиняет других именно в том, шо делает сам
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kingkongovets
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:51
До речі.
Очікую в липні падіння продажу нових авто
Лідерів червня просто не має в наявності. Дилери у шоці…
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Первый
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:54
Первый написав:
До речі.
Очікую в липні падіння продажу нових авто
Лідерів червня просто не має в наявності. Дилери у шоці…
Проте рівень продаж - донині не повернувся до 2013 р.
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Frant
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Додано: Пон 05 лип, 2021 21:10
Прохожий написав: zРадио написав:
? Ужесточение (которое касается не только автоматического списания - вспоминайте начало дискуссии) финансовой дисциплины БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО приведет к уменьшению располагаемых денежных ресурсов 2 млн должников в стране. Насколько критично для рынка аренды, или вообще рынка недвижимости - я не знаю
насколько критично для рынка прокладок знаете?)
Ты точно Прохожий, а не Прохожая? Тема прокладок мужчин волновать не должна. Даже женатых
Frant написав: Первый написав:
До речі.
Очікую в липні падіння продажу нових авто
Лідерів червня просто не має в наявності. Дилери у шоці…
Проте рівень продаж - донині не повернувся до 2013 р.
До 2013-го продажам - как до китайской пасхи...
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zРадио
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Додано: Пон 05 лип, 2021 21:10
baraka написав:
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?
Очень глупо. Судья даже не будет слушать ваши несогласия. Просто удовлетворит иск жэка и скажет - подавайте отдельный иск, оспаривайте тариф, взысктвайте компенсацию
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Vlad442
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Додано: Пон 05 лип, 2021 21:12
Vlad442 написав: baraka написав:
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?
Очень глупо. Судья даже не будет слушать ваши несогласия. Просто удовлетворит иск жэка и скажет - подавайте отдельный иск, оспаривайте тариф, взысктвайте компенсацию
ок, вы рекомендуете первым подавать иск...
на вашей практике были похожие прецеденты ?
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baraka
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Додано: Пон 05 лип, 2021 21:42
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
? Ужесточение (которое касается не только автоматического списания - вспоминайте начало дискуссии) финансовой дисциплины БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО приведет к уменьшению располагаемых денежных ресурсов 2 млн должников в стране. Насколько критично для рынка аренды, или вообще рынка недвижимости - я не знаю
насколько критично для рынка прокладок знаете?)
Ты точно Прохожий, а не Прохожая? Тема прокладок мужчин волновать не должна. Даже женатых
Frant написав: Первый написав:
До речі.
Очікую в липні падіння продажу нових авто
Лідерів червня просто не має в наявності. Дилери у шоці…
Проте рівень продаж - донині не повернувся до 2013 р.
До 2013-го продажам - как до китайской пасхи...
Буде ще менше. Дилери промазали по кількості. Тебе читають. Думають що буде жопа, а воно он як..
вийшло так як і у тебе, ти писав про пісец, а воно оппа і ріст показало. Пічаль
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Первый
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