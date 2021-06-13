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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7815781678177818

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Как же у тебя горит от любой новости, к которой нельзя прикрутить дорожай...


чувак обвиняет других именно в том, шо делает сам
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:51

До речі.

Очікую в липні падіння продажу нових авто

Лідерів червня просто не має в наявності. Дилери у шоці…
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:54

  Первый написав:До речі.

Очікую в липні падіння продажу нових авто

Лідерів червня просто не має в наявності. Дилери у шоці…

Проте рівень продаж - донині не повернувся до 2013 р.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:10

  Прохожий написав:
  zРадио написав:? Ужесточение (которое касается не только автоматического списания - вспоминайте начало дискуссии) финансовой дисциплины БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО приведет к уменьшению располагаемых денежных ресурсов 2 млн должников в стране. Насколько критично для рынка аренды, или вообще рынка недвижимости - я не знаю

насколько критично для рынка прокладок знаете?)


Ты точно Прохожий, а не Прохожая? Тема прокладок мужчин волновать не должна. Даже женатых

  Frant написав:
  Первый написав:До речі.

Очікую в липні падіння продажу нових авто

Лідерів червня просто не має в наявності. Дилери у шоці…

Проте рівень продаж - донині не повернувся до 2013 р.


До 2013-го продажам - как до китайской пасхи...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:10

  baraka написав:подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.

является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?

Очень глупо. Судья даже не будет слушать ваши несогласия. Просто удовлетворит иск жэка и скажет - подавайте отдельный иск, оспаривайте тариф, взысктвайте компенсацию
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:12

  Vlad442 написав:
  baraka написав:подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.

является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?

Очень глупо. Судья даже не будет слушать ваши несогласия. Просто удовлетворит иск жэка и скажет - подавайте отдельный иск, оспаривайте тариф, взысктвайте компенсацию


ок, вы рекомендуете первым подавать иск...

на вашей практике были похожие прецеденты ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:42

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:? Ужесточение (которое касается не только автоматического списания - вспоминайте начало дискуссии) финансовой дисциплины БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО приведет к уменьшению располагаемых денежных ресурсов 2 млн должников в стране. Насколько критично для рынка аренды, или вообще рынка недвижимости - я не знаю

насколько критично для рынка прокладок знаете?)


Ты точно Прохожий, а не Прохожая? Тема прокладок мужчин волновать не должна. Даже женатых

  Frant написав:
  Первый написав:До речі.

Очікую в липні падіння продажу нових авто

Лідерів червня просто не має в наявності. Дилери у шоці…

Проте рівень продаж - донині не повернувся до 2013 р.


До 2013-го продажам - как до китайской пасхи...


Буде ще менше. Дилери промазали по кількості. Тебе читають. Думають що буде жопа, а воно он як..
вийшло так як і у тебе - ти писав про пісец, а воно оппа і ріст показало. Пічаль
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 23:30

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*

[sarcasm on]
Но Кличко обязан был установить везде защиту от долбоёбов с перегрузом, перевесом
И вообще, Кличко виноват во всём
[sarcasm off]
Это так пишут недалёкие

Немного оффтоп, наш черниговский мэр, после того, как были отремонтированы многие дороги в городе.

Таки пробил, чтобы дальнобои не ездили со стороны Киева, в сторону Сеньковки или Гремяча через улицу Шевченко, а ездили по объездной
Сколько говна были вылито на мэра - не описать. Это же лишние 20 км

Но ничего, штрафы сделали своё дело. Объезжают

Если водилы грузовиков ложат/кладут на правила, то им не место в городе

Пока не введут тотальный контроль за перегрузом фур, дороги модно не делать. Иначе бег по кругу. Общался с дальним родственником, он дальнобой по Украине. Перегруз такой, что мановские ходовые не выдерживают даже по идеальным дорогам. Херсонская трасса угандошена в хлам. Она местами так просела, что цепляет днище относительно высоких авто.
hume
 
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