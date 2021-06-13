hume написав:baraka написав:[
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?
Проплачивайте с каждого платежа несколько грн, или десятков. Тогда суд встанет на вашу сторону. Если просто не платите, то управляющая компания в лёгкую отсудит
Эти проплаты не помешают признать долг. Судебные наказы штампуют не глядя. Стратегия из 90-ых сейчас не работает. Тогда это была защита от заочного решения, сейчас все по-другому.