|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 05 лип, 2021 23:30
pesikot написав: kingkongovets написав:
*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*
[sarcasm on]
Но Кличко обязан был установить везде защиту от долбоёбов с перегрузом, перевесом
И вообще, Кличко виноват во всём
[sarcasm off]
Это так пишут недалёкие
Немного оффтоп, наш черниговский мэр, после того, как были отремонтированы многие дороги в городе.
Таки пробил, чтобы дальнобои не ездили со стороны Киева, в сторону Сеньковки или Гремяча через улицу Шевченко, а ездили по объездной
Сколько говна были вылито на мэра - не описать. Это же лишние 20 км
Но ничего, штрафы сделали своё дело. Объезжают
Если водилы грузовиков ложат/кладут на правила, то им не место в городе
Пока не введут тотальный контроль за перегрузом фур, дороги модно не делать. Иначе бег по кругу. Общался с дальним родственником, он дальнобой по Украине. Перегруз такой, что мановские ходовые не выдерживают даже по идеальным дорогам. Херсонская трасса угандошена в хлам. Она местами так просела, что цепляет днище относительно высоких авто.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7977
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 861 раз.
- Подякували: 1537 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 00:55
baraka написав:
[
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?
Проплачивайте с каждого платежа несколько грн, или десятков. Тогда суд встанет на вашу сторону. Если просто не платите, то управляющая компания в лёгкую отсудит
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7977
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 861 раз.
- Подякували: 1537 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 01:14
baraka написав: Vlad442 написав: baraka написав:
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?
Очень глупо. Судья даже не будет слушать ваши несогласия. Просто удовлетворит иск жэка и скажет - подавайте отдельный иск, оспаривайте тариф, взысктвайте компенсацию
ок, вы рекомендуете первым подавать иск...
на вашей практике были похожие прецеденты ?
Споры решаются либо переговорами, либо в суде.
Не смешивайте и не путайте спор о тарифе, и спор о долге. Это разные споры. Как решать - всегда решений больше чем одно.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8166
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1752 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лип, 2021 01:18
hume написав: baraka написав:
[
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?
Проплачивайте с каждого платежа несколько грн, или десятков. Тогда суд встанет на вашу сторону. Если просто не платите, то управляющая компания в лёгкую отсудит
Эти проплаты не помешают признать долг. Судебные наказы штампуют не глядя. Стратегия из 90-ых сейчас не работает. Тогда это была защита от заочного решения, сейчас все по-другому.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8166
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1752 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лип, 2021 06:24
hume написав: baraka написав:
[
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?
Проплачивайте с каждого платежа несколько грн, или десятков. Тогда суд встанет на вашу сторону. Если просто не платите, то управляющая компания в лёгкую отсудит
ЕСЛИ спор по тарифам - проплачивать НЕЛЬЗЯ: тем самым Вы признаете их справедливость; я Бы НЕ подавал и первым иск, уплачивая госпошлину с неясными перспективами выигрыша и, соотв., возложения ее на ответчика. У меня банальный спор переплаты по упрощенной процедуре ПРИ ПРИЗНАННОЙ и зафиксированной в квитанциях сумме долга, которую я и НЕ оспаривал - судья замурыжила дело на несколько лет, денех теперь - НЕ видать!
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 403
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:12
Sidus написав:
..
1) зРадио и Демура правы..
хахаха, спасибо, напомнили, лет 10 как забыл чудака и выражение "демурить".
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5356
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1420 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:13
ЕСЛИ спор по тарифам - проплачивать НЕЛЬЗЯ: тем самым Вы признаете их справедливость; я Бы НЕ подавал и первым иск, уплачивая госпошлину с неясными перспективами выигрыша и, соотв., возложения ее на ответчика. У меня банальный спор переплаты по упрощенной процедуре ПРИ ПРИЗНАННОЙ и зафиксированной в квитанциях сумме долга, которую я и НЕ оспаривал - судья замурыжила дело на несколько лет, денех теперь - НЕ видать!
Як то кажуть в чудовому анекдоті про першу шлюбну ніч - як ти не лягай і що не вдягай, але тебе все-рівно виє...ть
Так і з ЖКХ...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:43
kingkongovets написав:
*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*
Фаховці КП «Київавтошляхміст» провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро «Берестейська».
За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками.
Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.
Шляхопровід на перетині вул. Дегтярівської та вул. Василенка з проспектом Перемоги біля ст. метро “Берестейська” побудований у 1960 році.
За результати обстеження проведеного у 2020 році експлуатаційний стан шляхопроду визнано, як обмежено працездатний.
У 2020 році був розроблений проект протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.
У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.
На даний момент у Києві тривають ремонти на 14 шляхопроводах.
Самый лучший мэр быстро нашел кто помог устать очередному уставшему мосту - славимо його!
Надеюсь бюджет на "розроблений проект протиаварійних заходів" не перевищить суммарные затраты на ремонт Шулявского?
И случайно в новости не было сказано когда уберут эти карнавальные украшения с моста Патона? А то велосипедистам с ЛБ трудно добираться до флага самого лучшего мэра и прочей велоинфраструктуры, которую самый лучший мэр подготовил для жителей своего города.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1275
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2265 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:47
Прохожий написав:
мож ты и 3й топ в окулиардной компании но в вопросах аренды ты реально ЛОХ
нет денег на оплату аренды, отправляйся жить под мост в коробку из под холодильника
"все просто")
а нелох гуглит "зарезал хозяйку квартиры" и наслаждается чтением порядка 304000 ссылок на новости.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1275
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2265 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:50
striped
два абсолютно бессмысленных поста подряд
может успокоительное примете?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9111
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 2033 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20968
|3652762
|
Вів 06 лип, 2021 08:14
Frant
|
|14
|23920
|
|
|508
|230802
|
|