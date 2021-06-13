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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7816781778187819>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 23:30

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*

[sarcasm on]
Но Кличко обязан был установить везде защиту от долбоёбов с перегрузом, перевесом
И вообще, Кличко виноват во всём
[sarcasm off]
Это так пишут недалёкие

Немного оффтоп, наш черниговский мэр, после того, как были отремонтированы многие дороги в городе.

Таки пробил, чтобы дальнобои не ездили со стороны Киева, в сторону Сеньковки или Гремяча через улицу Шевченко, а ездили по объездной
Сколько говна были вылито на мэра - не описать. Это же лишние 20 км

Но ничего, штрафы сделали своё дело. Объезжают

Если водилы грузовиков ложат/кладут на правила, то им не место в городе

Пока не введут тотальный контроль за перегрузом фур, дороги модно не делать. Иначе бег по кругу. Общался с дальним родственником, он дальнобой по Украине. Перегруз такой, что мановские ходовые не выдерживают даже по идеальным дорогам. Херсонская трасса угандошена в хлам. Она местами так просела, что цепляет днище относительно высоких авто.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 00:55

  baraka написав:[


подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.

является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?

Проплачивайте с каждого платежа несколько грн, или десятков. Тогда суд встанет на вашу сторону. Если просто не платите, то управляющая компания в лёгкую отсудит
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 01:14

  baraka написав:
  Vlad442 написав:
  baraka написав:подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.

является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?

Очень глупо. Судья даже не будет слушать ваши несогласия. Просто удовлетворит иск жэка и скажет - подавайте отдельный иск, оспаривайте тариф, взысктвайте компенсацию


ок, вы рекомендуете первым подавать иск...

на вашей практике были похожие прецеденты ?

Споры решаются либо переговорами, либо в суде.
Не смешивайте и не путайте спор о тарифе, и спор о долге. Это разные споры. Как решать - всегда решений больше чем одно.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 01:18

  hume написав:
  baraka написав:[


подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.

является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?

Проплачивайте с каждого платежа несколько грн, или десятков. Тогда суд встанет на вашу сторону. Если просто не платите, то управляющая компания в лёгкую отсудит

Эти проплаты не помешают признать долг. Судебные наказы штампуют не глядя. Стратегия из 90-ых сейчас не работает. Тогда это была защита от заочного решения, сейчас все по-другому.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 06:24

  hume написав:
  baraka написав:[
подытоживая мою стратегию:
1) я выразил не согласие с новым тарифом ЖЕКа от застройщика, указал ему на незаконность (в моём понимании).
2) при звонках и напоминалках о растущем долге - прошу ЖЕК подать на меня в суд где мы и разберёмся кто из нас ху.
является ли моя стратегия оптимальной с точки зрения рисков ? Есть ли более удачная стратегия ?

Проплачивайте с каждого платежа несколько грн, или десятков. Тогда суд встанет на вашу сторону. Если просто не платите, то управляющая компания в лёгкую отсудит


ЕСЛИ спор по тарифам - проплачивать НЕЛЬЗЯ: тем самым Вы признаете их справедливость; я Бы НЕ подавал и первым иск, уплачивая госпошлину с неясными перспективами выигрыша и, соотв., возложения ее на ответчика. У меня банальный спор переплаты по упрощенной процедуре ПРИ ПРИЗНАННОЙ и зафиксированной в квитанциях сумме долга, которую я и НЕ оспаривал - судья замурыжила дело на несколько лет, денех теперь - НЕ видать!
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:12

  Sidus написав:..
1) зРадио и Демура правы..

хахаха, спасибо, напомнили, лет 10 как забыл чудака и выражение "демурить".
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:13

ЕСЛИ спор по тарифам - проплачивать НЕЛЬЗЯ: тем самым Вы признаете их справедливость; я Бы НЕ подавал и первым иск, уплачивая госпошлину с неясными перспективами выигрыша и, соотв., возложения ее на ответчика. У меня банальный спор переплаты по упрощенной процедуре ПРИ ПРИЗНАННОЙ и зафиксированной в квитанциях сумме долга, которую я и НЕ оспаривал - судья замурыжила дело на несколько лет, денех теперь - НЕ видать!

Як то кажуть в чудовому анекдоті про першу шлюбну ніч - як ти не лягай і що не вдягай, але тебе все-рівно виє...ть :mrgreen:

Так і з ЖКХ...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:43

  kingkongovets написав:*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*

Фаховці КП «Київавтошляхміст» провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро «Берестейська».

За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками.

Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.

Шляхопровід на перетині вул. Дегтярівської та вул. Василенка з проспектом Перемоги біля ст. метро “Берестейська” побудований у 1960 році.

За результати обстеження проведеного у 2020 році експлуатаційний стан шляхопроду визнано, як обмежено працездатний.

У 2020 році був розроблений проект протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.

У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.

На даний момент у Києві тривають ремонти на 14 шляхопроводах.


Самый лучший мэр быстро нашел кто помог устать очередному уставшему мосту - славимо його!

Надеюсь бюджет на "розроблений проект протиаварійних заходів" не перевищить суммарные затраты на ремонт Шулявского?

И случайно в новости не было сказано когда уберут эти карнавальные украшения с моста Патона? А то велосипедистам с ЛБ трудно добираться до флага самого лучшего мэра и прочей велоинфраструктуры, которую самый лучший мэр подготовил для жителей своего города.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:47

  Прохожий написав:мож ты и 3й топ в окулиардной компании но в вопросах аренды ты реально ЛОХ
нет денег на оплату аренды, отправляйся жить под мост в коробку из под холодильника
"все просто")


а нелох гуглит "зарезал хозяйку квартиры" и наслаждается чтением порядка 304000 ссылок на новости.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:50

striped
два абсолютно бессмысленных поста подряд
может успокоительное примете?
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