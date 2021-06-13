Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:striped два абсолютно бессмысленных поста подряд может успокоительное примете?
Прохожему с его прокладкофобией замечание делать не будете?
По сути есть что ответить? Серьезно считаете, что режим "минус 2 полосы" на мосту Патона это равно ремонт? Серьезно считаете кейс ремонта Шулявского моста достойным Нобелевской, а не Шнобелевской премии? Серьезно верите в то, что здравомыслящие люди поверят в то, что если бы не удачно найденная (при этом не факт, что она была на самом деле) авария, то не обвалился бы этот мост??? Но я помню о Вашем таланте вести дискуссии предметно, потому пойду приму успокоительные. Какие порекомендуете?
kingkongovets написав:striped по сути ответить на что? я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков
kingkongovets написав:striped по сути ответить на что? я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков
По сути ответить про Патона, который уже с год как перегорожен пластиковыми блоками вместо ремонта и городские власти считают что это решение проблемы.
А про "авария, парализовавшая полгорода" отличная шутка - Победы парализована 2 раза в сутки - утром и вечером, а в пятницу так вообще с полудня на выезд. И вот еще незадачка - в Вашей же ссылке, так уж сложилось, написано, что с путепроводом все ОК. Я не думаю, что журналисты такого уважаемого издания это сами придумали. А вот спустя "пару дней" оказалось, что не оказалось. Лично я считаю, что произойди подобное в цивилизованном мире, были бы кадровые выводы. У нас же - человек, не понимающий вообще ничего в градостроительстве, искренне полагает, что распил денег на парках и прочие "шалости" помогут стать ему президентом всей страны.
kingkongovets написав:striped по сути ответить на что? я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков
По сути ответить про Патона, который уже с год как перегорожен пластиковыми блоками вместо ремонта и городские власти считают что это решение проблемы.
А про "авария, парализовавшая полгорода" отличная шутка - Победы парализована 2 раза в сутки - утром и вечером, а в пятницу так вообще с полудня на выезд. И вот еще незадачка - в Вашей же ссылке, так уж сложилось, написано, что с путепроводом все ОК. Я не думаю, что журналисты такого уважаемого издания это сами придумали. А вот спустя "пару дней" оказалось, что не оказалось. Лично я считаю, что произойди подобное в цивилизованном мире, были бы кадровые выводы. У нас же - человек, не понимающий вообще ничего в градостроительстве, искренне полагает, что распил денег на парках и прочие "шалости" помогут стать ему президентом всей страны.
вас в гугле забанили? зачем вы пишете чушь про патона? его ждет реконструкция с расширением, но без полного прекращения движения, сейчас ведутся проектные работы, он имеет статус памятника архитектуры, поэтому ко всему прочему добавляются и связанные с бюрократическими согласованиями задержки повторяю - вся эта инфа есть в прямом доступе
ну и для того, чтобы связать между собой аварию грузовика с бетонными блоками 1го июля, и обвал через пару дней в этом же месте тоже особых умственных способностей вроде не требуется с понимаеием чего у вас еще проблемы? что вам еще найти в гугле? обращайтесь смелее, я ж вижу шо у вас проблемы и с поиском и с осмыслением инфы