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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7816781778187819

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:04

  kingkongovets написав:striped
два абсолютно бессмысленных поста подряд
может успокоительное примете?


Прохожему с его прокладкофобией замечание делать не будете?

По сути есть что ответить? Серьезно считаете, что режим "минус 2 полосы" на мосту Патона это равно ремонт? Серьезно считаете кейс ремонта Шулявского моста достойным Нобелевской, а не Шнобелевской премии? Серьезно верите в то, что здравомыслящие люди поверят в то, что если бы не удачно найденная (при этом не факт, что она была на самом деле) авария, то не обвалился бы этот мост???
Но я помню о Вашем таланте вести дискуссии предметно, потому пойду приму успокоительные. Какие порекомендуете?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:10

striped
по сути ответить на что?
я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков

зы: вы серьезно не в курсе аварии пару дней назад, которая парализовала полгорода?
вы киевлянин вообще?
https://fakty.com.ua/ru/proisshestvija/ ... id-mostom/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никонов сейчас просто разрывает министров на конференции по обсуждению НДС
Зображення
Востаннє редагувалось Любопытный в Вів 06 лип, 2021 09:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:29

  kingkongovets написав:striped
по сути ответить на что?
я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков

зы: вы серьезно не в курсе аварии пару дней назад, которая парализовала полгорода?
вы киевлянин вообще?
https://fakty.com.ua/ru/proisshestvija/ ... id-mostom/

які успіхи у Кличка із ГТ, коли буде хоть одна станція метро?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кому интересно о ПДВ на продажу недвиги:
https://us02web.zoom.us/j/81936300904
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кавалірка майже в прицентраллі Тернополя по ціні кавалірки в майже прицентраллі Києва
цікавить в першу чергу думки експертів Успіха та Стаса
https://ua.m2bomber.com/obj/769307035/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodau-1k-kvartiru-20-kv-m-voakiv-divizii-galicina-vulica-v-raioni-starii-park-v-ternopoli
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:15

  kingkongovets написав:striped
по сути ответить на что?
я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков

зы: вы серьезно не в курсе аварии пару дней назад, которая парализовала полгорода?
вы киевлянин вообще?
https://fakty.com.ua/ru/proisshestvija/ ... id-mostom/


По сути ответить про Патона, который уже с год как перегорожен пластиковыми блоками вместо ремонта и городские власти считают что это решение проблемы.

А про "авария, парализовавшая полгорода" отличная шутка - Победы парализована 2 раза в сутки - утром и вечером, а в пятницу так вообще с полудня на выезд. И вот еще незадачка - в Вашей же ссылке, так уж сложилось, написано, что с путепроводом все ОК. Я не думаю, что журналисты такого уважаемого издания это сами придумали. А вот спустя "пару дней" оказалось, что не оказалось. Лично я считаю, что произойди подобное в цивилизованном мире, были бы кадровые выводы. У нас же - человек, не понимающий вообще ничего в градостроительстве, искренне полагает, что распил денег на парках и прочие "шалости" помогут стать ему президентом всей страны.Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:23

  striped написав:У нас же - человек, не понимающий вообще ничего в градостроительстве, искренне полагает, что распил денег на парках и прочие "шалости" помогут стать ему президентом всей страны

Чому би і ні?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:30

50% годовых с недвиги. Когда ? :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  kingkongovets написав:striped
по сути ответить на что?
я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков

зы: вы серьезно не в курсе аварии пару дней назад, которая парализовала полгорода?
вы киевлянин вообще?
https://fakty.com.ua/ru/proisshestvija/ ... id-mostom/


По сути ответить про Патона, который уже с год как перегорожен пластиковыми блоками вместо ремонта и городские власти считают что это решение проблемы.

А про "авария, парализовавшая полгорода" отличная шутка - Победы парализована 2 раза в сутки - утром и вечером, а в пятницу так вообще с полудня на выезд. И вот еще незадачка - в Вашей же ссылке, так уж сложилось, написано, что с путепроводом все ОК. Я не думаю, что журналисты такого уважаемого издания это сами придумали. А вот спустя "пару дней" оказалось, что не оказалось. Лично я считаю, что произойди подобное в цивилизованном мире, были бы кадровые выводы. У нас же - человек, не понимающий вообще ничего в градостроительстве, искренне полагает, что распил денег на парках и прочие "шалости" помогут стать ему президентом всей страны.Зображення


вас в гугле забанили? зачем вы пишете чушь про патона? его ждет реконструкция с расширением, но без полного прекращения движения, сейчас ведутся проектные работы, он имеет статус памятника архитектуры, поэтому ко всему прочему добавляются и связанные с бюрократическими согласованиями задержки
повторяю - вся эта инфа есть в прямом доступе

https://nv.ua/amp/kogda-v-otremontiruyu ... 12446.html

ну и для того, чтобы связать между собой аварию грузовика с бетонными блоками 1го июля, и обвал через пару дней в этом же месте тоже особых умственных способностей вроде не требуется
с понимаеием чего у вас еще проблемы?
что вам еще найти в гугле?
обращайтесь смелее, я ж вижу шо у вас проблемы и с поиском и с осмыслением инфы
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