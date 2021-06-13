Додано: Вів 06 лип, 2021 10:15

kingkongovets написав: striped

по сути ответить на что?

я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков



зы: вы серьезно не в курсе аварии пару дней назад, которая парализовала полгорода?

вы киевлянин вообще?

https://fakty.com.ua/ru/proisshestvija/ ... id-mostom/ по сути ответить на что?я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упрековзы: вы серьезно не в курсе аварии пару дней назад, которая парализовала полгорода?вы киевлянин вообще?

По сути ответить про Патона, который уже с год как перегорожен пластиковыми блоками вместо ремонта и городские власти считают что это решение проблемы.А про "авария, парализовавшая полгорода" отличная шутка - Победы парализована 2 раза в сутки - утром и вечером, а в пятницу так вообще с полудня на выезд. И вот еще незадачка - в Вашей же ссылке, так уж сложилось, написано, что с путепроводом все ОК. Я не думаю, что журналисты такого уважаемого издания это сами придумали. А вот спустя "пару дней" оказалось, что не оказалось. Лично я считаю, что произойди подобное в цивилизованном мире, были бы кадровые выводы. У нас же - человек, не понимающий вообще ничего в градостроительстве, искренне полагает, что распил денег на парках и прочие "шалости" помогут стать ему президентом всей страны.