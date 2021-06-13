Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:striped по сути ответить на что? я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков
kingkongovets написав:striped по сути ответить на что? я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков
По сути ответить про Патона, который уже с год как перегорожен пластиковыми блоками вместо ремонта и городские власти считают что это решение проблемы.
А про "авария, парализовавшая полгорода" отличная шутка - Победы парализована 2 раза в сутки - утром и вечером, а в пятницу так вообще с полудня на выезд. И вот еще незадачка - в Вашей же ссылке, так уж сложилось, написано, что с путепроводом все ОК. Я не думаю, что журналисты такого уважаемого издания это сами придумали. А вот спустя "пару дней" оказалось, что не оказалось. Лично я считаю, что произойди подобное в цивилизованном мире, были бы кадровые выводы. У нас же - человек, не понимающий вообще ничего в градостроительстве, искренне полагает, что распил денег на парках и прочие "шалости" помогут стать ему президентом всей страны.
kingkongovets написав:striped по сути ответить на что? я выложил официальное заявление киевшляхбуда по ситуации с аварией на берестейском мосту, а из вас почему то полился очередной поток сознания и примитивных упреков
По сути ответить про Патона, который уже с год как перегорожен пластиковыми блоками вместо ремонта и городские власти считают что это решение проблемы.
А про "авария, парализовавшая полгорода" отличная шутка - Победы парализована 2 раза в сутки - утром и вечером, а в пятницу так вообще с полудня на выезд. И вот еще незадачка - в Вашей же ссылке, так уж сложилось, написано, что с путепроводом все ОК. Я не думаю, что журналисты такого уважаемого издания это сами придумали. А вот спустя "пару дней" оказалось, что не оказалось. Лично я считаю, что произойди подобное в цивилизованном мире, были бы кадровые выводы. У нас же - человек, не понимающий вообще ничего в градостроительстве, искренне полагает, что распил денег на парках и прочие "шалости" помогут стать ему президентом всей страны.
вас в гугле забанили? зачем вы пишете чушь про патона? его ждет реконструкция с расширением, но без полного прекращения движения, сейчас ведутся проектные работы, он имеет статус памятника архитектуры, поэтому ко всему прочему добавляются и связанные с бюрократическими согласованиями задержки повторяю - вся эта инфа есть в прямом доступе
ну и для того, чтобы связать между собой аварию грузовика с бетонными блоками 1го июля, и обвал через пару дней в этом же месте тоже особых умственных способностей вроде не требуется с понимаеием чего у вас еще проблемы? что вам еще найти в гугле? обращайтесь смелее, я ж вижу шо у вас проблемы и с поиском и с осмыслением инфы
kingkongovets написав:ну и для того, чтобы связать между собой аварию грузовика с бетонными блоками 1го июля, и обвал через пару дней в этом же месте тоже особых умственных способностей вроде не требуется с понимаеием чего у вас еще проблемы? что вам еще найти в гугле? обращайтесь смелее, я ж вижу шо у вас проблемы и с поиском и с осмыслением инфы
по фотке - там не бетонные блоки, вероятно там газобетон.
не понимаю чего потёрли моё сообщение о критике городских властей (косвенно же оно относится к ценам недвиги). Поэтому повторюсь кратко ещё раз: плюсую striped и голосую за то, что городские власти в первую очередь решают свои проблемы, а проблемами Киева начинают заниматься если их уровень дорастает до критического.
kingkongovets написав:ну и для того, чтобы связать между собой аварию грузовика с бетонными блоками 1го июля, и обвал через пару дней в этом же месте тоже особых умственных способностей вроде не требуется с понимаеием чего у вас еще проблемы? что вам еще найти в гугле? обращайтесь смелее, я ж вижу шо у вас проблемы и с поиском и с осмыслением инфы
по фотке - там не бетонные блоки, вероятно там газобетон.
не понимаю чего потёрли моё сообщение о критике городских властей (косвенно же оно относится к ценам недвиги). Поэтому повторюсь кратко ещё раз: плюсую strided и голосую за то, что городские власти в первую очередь решают свои проблемы, а проблемами Киева начинают заниматься если их уровень дорастает до критического.
бетон, газобетон - это принципиально? папередники кличка были лучше? ответьте просто на этот вопрос, все остальное - рефлексия и беллетристика, кстати не обратили внимание, шо слова коррупция и барыги как то сами собой исчезли из лексикона манюпаса, как только избрали зелю - вы действительно считаете, шо они исчезли вообще? то же и с кличко, если вдруг его заменят, то все инфопомойки и инициированные ими зомби и беспилотные туловища моментально завалят пиздаки