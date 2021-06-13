Додано: Вів 06 лип, 2021 11:58

baraka написав: kingkongovets написав:

нет, папередники не лучше, кличок такой же унылый как и папаредники - и занимается он в первую очередь своими интересами, так же как и папередники. нет, папередники не лучше, кличок такой же унылый как и папаредники - и занимается он в первую очередь своими интересами, так же как и папередники.

папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получаетсяя не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остаткено вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьмибгг