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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:45
kingkongovets написав:
бетон, газобетон - это принципиально?
ну как бы разница в весе - в 4-5 раз на одном и том же объёме
так, что думаю, что более чем принципиально
kingkongovets написав:
папередники кличка были лучше? ответьте просто на этот вопрос, все остальное - рефлексия и беллетристика, кстати не обратили внимание, шо слова коррупция и барыги как то сами собой исчезли из лексикона манюпаса, как только избрали зелю - вы действительно считаете, шо они исчезли вообще?
то же и с кличко, если вдруг его заменят, то все инфопомойки и инициированные ими зомби и беспилотные туловища моментально завалят пиздаки
нет, папередники не лучше, кличок такой же унылый как и папаредники - и занимается он в первую очередь своими интересами, так же как и папередники.
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baraka
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:58
baraka написав: kingkongovets написав:
нет, папередники не лучше, кличок такой же унылый как и папаредники - и занимается он в первую очередь своими интересами, так же как и папередники.
папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается
я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке
но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми
бгг
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:03
Успіх написав: Мизантрóп написав: Успіх написав:
Думаю!
Дію!
Багатію!
сомневаюсь
Навіть, не сумнівайся
По легенді - хлопець з села/з 9ма класами середньої освіти/нікуди не поступав/поїхав в Польщу на заробітки/ з бідної сім'ї/ одружився з ще біднішою/відкрив невеличкий бізнес 11р. тому...
- а на моменті: двоє дітей і 53м2 з ремонтом у супер-локації і 27м2 у середній локації зі здачею через 11міс. у місті Лева!
Мало, як для "простачка"?
Зроби більше
- але без всяких дипломів, спадщин і корупційних схем!
🏋️👁️💪
"Час прийшов!"
Чекай най закипить,
Бо вже охололо серце, що б’ється
Десь раз на рік.
Збери останні сили, стисни зуби,
Досить повзти, бо вже треба йти!
Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...
Я пробив непробивні стіни,
Пробиватиму знову і знов,
Я пробив непробивні стіни,
Час прийшов, час прийшов, час прийшов.
Чекай най заживуть ті криваві рани,
Шепіт, що плавно зроста на крик.
Тягнись руками до нестями,
Досить повзти, бо вже треба йти!
Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:04
kingkongovets написав: baraka написав: kingkongovets написав:
нет, папередники не лучше, кличок такой же унылый как и папаредники - и занимается он в первую очередь своими интересами, так же как и папередники.
папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается
я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке
но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми
бгг
нет слов, аплодирую стоя, за такой прогиб вам должны залатать дырку в вашем дворе вне очереди.
по разнице в весе бетона и газобетона есть что прокомментировать ?
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baraka
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:08
baraka написав: kingkongovets написав:
baraka написав:[quote="5256526:kingkongovets"]
нет, папередники не лучше, кличок такой же унылый как и папаредники - и занимается он в первую очередь своими интересами, так же как и папередники.
папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается
я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке
но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми
бгг
нет слов, аплодирую стоя, за такой прогиб вам должны поднять зарплатку.
по разнице бетона и газобетона есть что прокомментировать ?[/quote]
я никогда не работал за зарплатку, вы шо про бетон/газобетон серьезно?
груженый трак на скорости уепался в опору, подбив по дороге несколько легковушек, через пару дней сверху отпало несколько кусков, мосту 61 год без ремонта, а вы мне предлагаете поговорить о бетоне и газобетоне?
вот уж воистину айтишник и умный человек далеко не синонимы
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