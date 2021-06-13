Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ну ок, я вангую падение цен на киевскую недвигу в том числе потому что, системная работа над инфраструктурой Киева не ведётся.
Подтверждение этому - очередной нежданчик с берестейским мостом. Несмотря на его почтительный вес и несмотря на то, что мер киева знает о проблемах мостов - кличок постоянно, на протяжении 7 лет находил в себе силы (как и попередники) этим мостом не заниматься.
ну ок, я вангую падение цен на киевскую недвигу в том числе потому что, системная работа над инфраструктурой Киева не ведётся.
Подтверждение этому - очередной нежданчик с берестейским мостом. Несмотря на его почтительный вес и несмотря на то, что мер киева знает о проблемах мостов - кличок постоянно, на протяжении 7 лет находил в себе силы (как и попередники) этим мостом не заниматься.
надеюсь это не оффтоп ?
продолжаете укреплять меня в моем мнениии об умственных способностях айтишников
kingkongovets написав:*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*
Фаховці КП «Київавтошляхміст» провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро «Берестейська».
За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками.
Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.
Шляхопровід на перетині вул. Дегтярівської та вул. Василенка з проспектом Перемоги біля ст. метро “Берестейська” побудований у 1960 році.
За результати обстеження проведеного у 2020 році експлуатаційний стан шляхопроду визнано, як обмежено працездатний.
У 2020 році був розроблений проект протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.
У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.
На даний момент у Києві тривають ремонти на 14 шляхопроводах.
kingkongovets написав:продолжаете укреплять меня в моем мнениии об умственных способностях айтишников
я как-то вообще не парюсь о том, как я выгляжу в ваших глазах
kingkongovets написав:*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*
Фаховці КП «Київавтошляхміст» провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро «Берестейська».
За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками.
Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.
Шляхопровід на перетині вул. Дегтярівської та вул. Василенка з проспектом Перемоги біля ст. метро “Берестейська” побудований у 1960 році.
За результати обстеження проведеного у 2020 році експлуатаційний стан шляхопроду визнано, як обмежено працездатний.
У 2020 році був розроблений проект протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.
У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.
На даний момент у Києві тривають ремонти на 14 шляхопроводах.
так, что имеем: 1) на 6-й год своего мерства у команды кличка дошли руки обследовать мост ? 2) почему он не был обследован дополнительно сразу после аварии (ведь по вашему утверждению удар был весьма сильным) ?
моё утверждение в следующем: системной работы касательно инфраструктуры нет. Да, есть тактическое, насколько можно поддержание, чтобы всё не развалилось, но системной работы - нет.
baraka написав:моё утверждение в следующем: системной работы касательно инфраструктуры нет. Да, есть тактическое, насколько можно поддержание, чтобы всё не развалилось, но системной работы - нет.
то есть все эти ежегодные ремонты дорог, улиц и мостов, реконструкция и создание парков - «тактическое поддержание»? то есть за все это время город всего лишь поддерживался на одном и том же уровне? ничего не изменилось? бгг
пишуть, що скоро гряде "дорожай" +40% "законодавець пропонує зобов’язати компанії-забудовники сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю. З одного боку такий крок повинен закрити можливості спекуляцій для великих гравців – юридичних осіб, але водночас цей закон торкнеться всіх без винятку громадян України." https://uainfo.org/blognews/1625564485- ... o-40-.html
baraka написав:моё утверждение в следующем: системной работы касательно инфраструктуры нет. Да, есть тактическое, насколько можно поддержание, чтобы всё не развалилось, но системной работы - нет.
то есть все эти ежегодные ремонты дорог, улиц и мостов - «тактическое поддержание»? то есть за все это время город всего поддерживался на одном и том же уровне? ничего не изменилось? бгг
да я ж не спорю. Ремонты есть (было бы странно если бы ещё и ремонтов не было). Но это всё не приводит к существенному улучшению по сравнению с тем, что было до папередников. Мы, как город, стоим на месте в лучшем случае.
ну например - пробки. Как решается вопрос с ними ? Да никак. Можно наделать кучу ремонтов, но все они до лампочки если ты не подумал и не внедрил решение по распределению дорожного трафика. А заметьте, что пробок у папередников было меньше.
PS: но да, в каждом парке можно лицезреть табличку "за сприяння кличка" (типа это он не за наши деньги построил)
Востаннє редагувалось baraka в Вів 06 лип, 2021 13:09, всього редагувалось 3 разів.