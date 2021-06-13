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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7817781878197820>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:36

хе-хе, резвенько трут критику кличка

ну ок, я вангую падение цен на киевскую недвигу в том числе потому что, системная работа над инфраструктурой Киева не ведётся.

Подтверждение этому - очередной нежданчик с берестейским мостом. Несмотря на его почтительный вес и несмотря на то, что мер киева знает о проблемах мостов - кличок постоянно, на протяжении 7 лет находил в себе силы (как и попередники) этим мостом не заниматься.

надеюсь это не оффтоп ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:39

kingkongovets как думаете, когда доделают Шулявский путепровод?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:40

  baraka написав:хе-хе, резвенько трут критику кличка

ну ок, я вангую падение цен на киевскую недвигу в том числе потому что, системная работа над инфраструктурой Киева не ведётся.

Подтверждение этому - очередной нежданчик с берестейским мостом. Несмотря на его почтительный вес и несмотря на то, что мер киева знает о проблемах мостов - кличок постоянно, на протяжении 7 лет находил в себе силы (как и попередники) этим мостом не заниматься.

надеюсь это не оффтоп ?


продолжаете укреплять меня в моем мнениии об умственных способностях айтишников

  kingkongovets написав:*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*

Фаховці КП «Київавтошляхміст» провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро «Берестейська».

За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками.

Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.

Шляхопровід на перетині вул. Дегтярівської та вул. Василенка з проспектом Перемоги біля ст. метро “Берестейська” побудований у 1960 році.

За результати обстеження проведеного у 2020 році експлуатаційний стан шляхопроду визнано, як обмежено працездатний.

У 2020 році був розроблений проект протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.

У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.

На даний момент у Києві тривають ремонти на 14 шляхопроводах.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:45

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:kingkongovets как думаете, когда доделают Шулявский путепровод?
когда решат вопрос с фондом держмайна по поводу цены выкупа цеха большевика, это тоже открытая инфа
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 06 лип, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему этим мостом не занимались папередники? Ведь если бы папередники поддерживали инфраструктуру она бы не "устала".

Многие напоминают мою маму. Она гуляет ежедневно в Наталке, ждёт мост через залив, но ,бгг, голосует за верещук)). Но ей простительно, не за горами 80 и она верит в телевизор и гвнопомойки инета.

В инет сообществе можно увидеть срез людей, которым все не нравится. Дороги гвно, Кличко гвно, цены на жилье высокие, а комуналку не платят потому, что завышена. И это одни и те же люди.
Востаннє редагувалось hume в Вів 06 лип, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:49

  kingkongovets написав:
BIGor написав:kingkongovets как думаете, когда доделают Шулявский путепровод?
когда решат вопрос с фондом держмайна по поводу цены выкупа цеха

Хороший ответ, но часть со стороны Сильпо так и не сделана. Люди ходят по говнам, часть подземного перехода так и не открыли. ФДМУ к той части не причем.

  hume написав:В инет сообществе можно увидеть срез людей, которым все не нравится. Дороги гвно, Кличко гвно, цены на жилье высокие, а комуналка не платят потому,счто завышена. И это одни и те же люди.

Ну за 1,5 ярда гривен можно и сделать 200 м2 тротуара? Или нет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:53

  kingkongovets написав:продолжаете укреплять меня в моем мнениии об умственных способностях айтишников


я как-то вообще не парюсь о том, как я выгляжу в ваших глазах :)

  kingkongovets написав:*Пошкодження через силовий удар від вантажівки – перші результати обстеження шляхопроводу біля ст.м. «Берестейська»*

Фаховці КП «Київавтошляхміст» провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро «Берестейська».

За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками.

Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.

Шляхопровід на перетині вул. Дегтярівської та вул. Василенка з проспектом Перемоги біля ст. метро “Берестейська” побудований у 1960 році.

За результати обстеження проведеного у 2020 році експлуатаційний стан шляхопроду визнано, як обмежено працездатний.

У 2020 році був розроблений проект протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.

У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.

На даний момент у Києві тривають ремонти на 14 шляхопроводах.


так, что имеем:
1) на 6-й год своего мерства у команды кличка дошли руки обследовать мост ?
2) почему он не был обследован дополнительно сразу после аварии (ведь по вашему утверждению удар был весьма сильным) ?

моё утверждение в следующем: системной работы касательно инфраструктуры нет. Да, есть тактическое, насколько можно поддержание, чтобы всё не развалилось, но системной работы - нет.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:моё утверждение в следующем: системной работы касательно инфраструктуры нет. Да, есть тактическое, насколько можно поддержание, чтобы всё не развалилось, но системной работы - нет.


то есть все эти ежегодные ремонты дорог, улиц и мостов, реконструкция и создание парков - «тактическое поддержание»?
то есть за все это время город всего лишь поддерживался на одном и том же уровне?
ничего не изменилось?
бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:04

пишуть, що скоро гряде "дорожай" +40%
"законодавець пропонує зобов’язати компанії-забудовники сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю. З одного боку такий крок повинен закрити можливості спекуляцій для великих гравців – юридичних осіб, але водночас цей закон торкнеться всіх без винятку громадян України."
https://uainfo.org/blognews/1625564485- ... o-40-.html
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:04

  kingkongovets написав:
baraka написав:моё утверждение в следующем: системной работы касательно инфраструктуры нет. Да, есть тактическое, насколько можно поддержание, чтобы всё не развалилось, но системной работы - нет.


то есть все эти ежегодные ремонты дорог, улиц и мостов - «тактическое поддержание»? то есть за все это время город всего поддерживался на одном и том же уровне?
ничего не изменилось?
бгг


да я ж не спорю. Ремонты есть (было бы странно если бы ещё и ремонтов не было).
Но это всё не приводит к существенному улучшению по сравнению с тем, что было до папередников. Мы, как город, стоим на месте в лучшем случае.

ну например - пробки. Как решается вопрос с ними ? Да никак. Можно наделать кучу ремонтов, но все они до лампочки если ты не подумал и не внедрил решение по распределению дорожного трафика. А заметьте, что пробок у папередников было меньше.

PS: но да, в каждом парке можно лицезреть табличку "за сприяння кличка" (типа это он не за наши деньги построил) :)
Востаннє редагувалось baraka в Вів 06 лип, 2021 13:09, всього редагувалось 3 разів.
baraka
 
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