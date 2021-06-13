Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми бгг
Одно бла-бла-бла и ноль конкретики. Вот конкретно по метро - самому важному объекту инфраструктуры города:
kingkongovets написав:папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми бгг
Одно бла-бла-бла и ноль конкретики. Вот конкретно по метро - самому важному объекту инфраструктуры города:
Ви звернули увагу, що на форумі - метро не ціниться?
Тут в моді гарні МОПи, фонтани і вентфасади. Тут публіка літає власними гелікоптерами, їздить "Теслами" і електросамокатами((( Метро - то пережиток клятого совка. Треба його декомунізувати - закрити нафіг, разом з АЕС. Вивільнену територію - засіяти ріпаком і кукурудзою.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 06 лип, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми бгг
Одно бла-бла-бла и ноль конкретики. Вот конкретно по метро - самому важному объекту инфраструктуры города:
По остальным направлениям, если углубиться, будут такие же антирекорды. Кроме велодорожек - дань времени
так ты углубись и не будет блаблабла, раз глазами не видишь изменения первую станцию метро скоро откроют - шо тогда будете лопотать, какой штамп еще придумаете? а можно еще сравнить сколько мостов и километров дорог и тротуаров было отремонтировано при кличко и при папередниках, сколько было реконструировано и заложено парков, кто сдвинул с места и ведет к завершению строительство подольского моста, на котором одном только три станции метро?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 06 лип, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми бгг
Одно бла-бла-бла и ноль конкретики. Вот конкретно по метро - самому важному объекту инфраструктуры города: