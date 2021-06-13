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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7817781878197820

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:05

  BIGor написав:
  hume написав:В инет сообществе можно увидеть срез людей, которым все не нравится. Дороги гвно, Кличко гвно, цены на жилье высокие, а комуналка не платят потому,счто завышена. И это одни и те же люди.

Ну за 1,5 ярда гривен можно и сделать 200 м2 тротуара? Или нет?

Дорога не делается.
Делается но медленно.
Делается но не там.
Делается но дорого.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:12

  hume написав:
  BIGor написав:
  hume написав:В инет сообществе можно увидеть срез людей, которым все не нравится. Дороги гвно, Кличко гвно, цены на жилье высокие, а комуналка не платят потому,счто завышена. И это одни и те же люди.

Ну за 1,5 ярда гривен можно и сделать 200 м2 тротуара? Или нет?

Дорога не делается.
Делается но медленно.
Делается но не там.
Делается но дорого.

за 1,5 ярда гривен можно сделать 200 м2 тротуара? Или нет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:23

  kingkongovets написав:папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается
я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке
но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми
бгг


Одно бла-бла-бла и ноль конкретики. Вот конкретно по метро - самому важному объекту инфраструктуры города:

Кличко установил позорный рекорд, не открыв ни одной станции метро
https://politeka.net/society/255036-kli ... za-polveka

Восьмой год папередники мешают :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:30

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается
я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке
но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми
бгг


Одно бла-бла-бла и ноль конкретики. Вот конкретно по метро - самому важному объекту инфраструктуры города:

Кличко установил позорный рекорд, не открыв ни одной станции метро
https://politeka.net/society/255036-kli ... za-polveka

Ви звернули увагу, що на форумі - метро не ціниться?

Тут в моді гарні МОПи, фонтани і вентфасади.
Тут публіка літає власними гелікоптерами, їздить "Теслами" і електросамокатами(((
Метро - то пережиток клятого совка. Треба його декомунізувати - закрити нафіг, разом з АЕС.
Вивільнену територію - засіяти ріпаком і кукурудзою. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 06 лип, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается
я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке
но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми
бгг


Одно бла-бла-бла и ноль конкретики. Вот конкретно по метро - самому важному объекту инфраструктуры города:

Кличко установил позорный рекорд, не открыв ни одной станции метро
https://politeka.net/society/255036-kli ... za-polveka

По остальным направлениям, если углубиться, будут такие же антирекорды. Кроме велодорожек - дань времени
так ты углубись и не будет блаблабла, раз глазами не видишь изменения
первую станцию метро скоро откроют - шо тогда будете лопотать, какой штамп еще придумаете?
а можно еще сравнить сколько мостов и километров дорог и тротуаров было отремонтировано при кличко и при папередниках, сколько было реконструировано и заложено парков, кто сдвинул с места и ведет к завершению строительство подольского моста, на котором одном только три станции метро?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 06 лип, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:33

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:папередники оставили после себя такие авгиевы конюшни, шо их еще разгребать и разгребать и у веталя это как ни странно получается
я не сразу зауважал его как мэра, он начал показывать результаты лишь во второй половине второго года своей каденции, поюс к тому возможности, которые привнесла децентрализация, но тем не менее лишь за время его правления начали решаться давно наболевшие и назревшие проблемы города, он конечно не идеален, как и все кроме вас с франтом, но тем не менее пока он лучший и практически все набросы на него оказывались фейками - это в сухом остатке
но вы всегда можете сами пойти во власть и показать как можно управлять городом эффективно, без ошибок и контактов с не совсем кристально чистыми людьми
бгг


Одно бла-бла-бла и ноль конкретики. Вот конкретно по метро - самому важному объекту инфраструктуры города:

Кличко установил позорный рекорд, не открыв ни одной станции метро
https://politeka.net/society/255036-kli ... za-polveka

Восьмой год папередники мешают :mrgreen:


в метро бабло на эвакуаторах не порубишь.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:36

  kingkongovets написав:километров дорог и тротуаров б

Якщо рахувати окремо проїзжу частину, окремо тротуари і окремо - обочини,
тоді укро-їліта вельми багато зробила для власної столиці!

  kingkongovets написав:первую станцию метро скоро откроют

ні, ККЦ!
Ми хочемо вже зараз, а не "за-а-автра!"

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