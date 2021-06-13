Додано: Вів 06 лип, 2021 14:10

kingkongovets написав: ..

кстати сколько при попове было отремонтировано мостов?

.. ..кстати сколько при попове было отремонтировано мостов?..

справедливости ради Попов всего три года царевал, так что мимо. При Кличко тоже почти нихера недоремонтировали (Борщаговский путепровод только могу вспомнить), и это за 7 лет. На деле вялотекущие ремонты проводились при всех царях, просто это так громко не анонсировалось.А по транспортной части да, - чистый провал, притом касается всего подряд: ШРТ, ОТ, метро, окружная... Бываю периодически в Москве и Минске - ну так в части ОТ земля и небо. Угадайте, где земля. Даже не буду перечислять что в городах на букву "М" изменилось за это время, тупо очень длинный список.Я какбэ не против красивых парков, но когда в этот парк ты добраться не можешь, то кому он нужен такой красивый.Я не склонен винить Виталия во всех смертных грехах - у него есть бюджет, ему не сильно помогает государственный бюджет, там где очень надо. С другой стороны, ходить, п-деть на каждом шагу, "вот уже пришли китайцы строить нам метро, заодно и окружную построят" и т.д., так за такие слова отвечать надо. А у нас абы ляпнуть. И так все подряд, что мэры, что подчиненные, что прочие начальники страны.