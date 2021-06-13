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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7818781978207821>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:05

  BIGor написав:
  hume написав:В инет сообществе можно увидеть срез людей, которым все не нравится. Дороги гвно, Кличко гвно, цены на жилье высокие, а комуналка не платят потому,счто завышена. И это одни и те же люди.

Ну за 1,5 ярда гривен можно и сделать 200 м2 тротуара? Или нет?

Дорога не делается.
Делается но медленно.
Делается но не там.
Делается но дорого.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:12

  hume написав:
  BIGor написав:
  hume написав:В инет сообществе можно увидеть срез людей, которым все не нравится. Дороги гвно, Кличко гвно, цены на жилье высокие, а комуналка не платят потому,счто завышена. И это одни и те же люди.

Ну за 1,5 ярда гривен можно и сделать 200 м2 тротуара? Или нет?

Дорога не делается.
Делается но медленно.
Делается но не там.
Делается но дорого.

за 1,5 ярда гривен можно сделать 200 м2 тротуара? Или нет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:51

  Frant написав:пишуть, що скоро гряде "дорожай" +40%
"законодавець пропонує зобов’язати компанії-забудовники сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю. З одного боку такий крок повинен закрити можливості спекуляцій для великих гравців – юридичних осіб, але водночас цей закон торкнеться всіх без винятку громадян України."
https://uainfo.org/blognews/1625564485- ... o-40-.html


"Качественная" журналистика
Україну чекає стрімке здорожчання нерухомості до 40%", – експерт про законопроект №5560


Законопроект №5600, який серед іншого підвищує податки на продаж і придбання нерухомості, спричинить стрімке зростання цін на нерухомість на рівні 40%.

Если бы ко всей стоимости жилья, которая не облагалась НДС, добавили бы 20% НДС, то жильё выросло бы в цене на 20%. Но по мнению журналистов и Никонова, если добавить НДС 20% на часть стоимости квартиры, то цена вырастет на 30-40%.
Ну хоть бы кто из этих крикунов выложил расчёт роста цены на 40%. Пока только 1 аргумент: спрос упадёт и придётся постоянные расходы переложить на уменьшившееся количество продаваемых квартир.
Но до этого бодро рапортовали, что цены выросли и будут расти. И Никакой паники-только призывы покупать побыстрее. КАН ( самый громкий крикун) Поднял до 95 тыс грн/за метр. Файна подросла на 70% за 2 года...и как бы нормас: КАНу на постройку платных садиков, школ и бассейнов капало...и вдруг -надо делиться
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:По автодорожной инфраструктуре Кличко пролетает даже Попову.


бред
кстати сколько при попове было отремонтировано мостов?
шулявский уже тогда был аварийным, остальные тоже - почему их не ремонтировали?
сколько при попове было отремонтировано улиц ? ну типа как сейчас прорезная? сколько было построено метров подольского моста?
на кого ты рассчитываешь свои вбросы? на слепых?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:так ты углубись и не будет блаблабла, раз глазами не видишь изменения
первую станцию метро скоро откроют - шо тогда будете лопотать, какой штамп еще придумаете?

не торпись

Столична влада перерозподілила 543 млн гривень з будівництва метро на Виноградар на будівництво Подільського моста.

Про це стало відомо з розпорядження КМДА від 14 червня 2021 року № 1350.

Згідно з додатком до документа, кошти будуть перерозподілені з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі на користь будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

https://100realty.ua/uk/news/groshi-z-b ... kogo-mosta
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:04

Сержик - може я пропустив, ви вже відповідали на це, чи ні?
  Успіх написав:
  Serg-ik написав:является адекватной ценой?

А от чисто для цікавості - якщо прогноз зРадіо збудеться і вже через рік, ціни впадуть на 20% в долярчиках(не на 40% - будемо трохи реалістами ;) ) - ви наважитесь щось купити[/size][/b](напевно ж вже придивились варіанти), підкріпившись іпотекою?
Чи будете ще чекати?
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Востаннє редагувалось Успіх в Вів 06 лип, 2021 14:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:10

  kingkongovets написав:..
кстати сколько при попове было отремонтировано мостов?
..

справедливости ради Попов всего три года царевал, так что мимо. При Кличко тоже почти нихера недоремонтировали (Борщаговский путепровод только могу вспомнить), и это за 7 лет. На деле вялотекущие ремонты проводились при всех царях, просто это так громко не анонсировалось.
А по транспортной части да, - чистый провал, притом касается всего подряд: ШРТ, ОТ, метро, окружная... Бываю периодически в Москве и Минске - ну так в части ОТ земля и небо. Угадайте, где земля. Даже не буду перечислять что в городах на букву "М" изменилось за это время, тупо очень длинный список.
Я какбэ не против красивых парков, но когда в этот парк ты добраться не можешь, то кому он нужен такой красивый.
Я не склонен винить Виталия во всех смертных грехах - у него есть бюджет, ему не сильно помогает государственный бюджет, там где очень надо. С другой стороны, ходить, п-деть на каждом шагу, "вот уже пришли китайцы строить нам метро, заодно и окружную построят" и т.д., так за такие слова отвечать надо. А у нас абы ляпнуть. И так все подряд, что мэры, что подчиненные, что прочие начальники страны.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:12

  Serg-ik написав:
  Frant написав:пишуть, що скоро гряде "дорожай" +40%
"законодавець пропонує зобов’язати компанії-забудовники сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю. З одного боку такий крок повинен закрити можливості спекуляцій для великих гравців – юридичних осіб, але водночас цей закон торкнеться всіх без винятку громадян України."
https://uainfo.org/blognews/1625564485- ... o-40-.html


"Качественная" журналистика
Україну чекає стрімке здорожчання нерухомості до 40%", – експерт про законопроект №5560


Законопроект №5600, який серед іншого підвищує податки на продаж і придбання нерухомості, спричинить стрімке зростання цін на нерухомість на рівні 40%.

Если бы ко всей стоимости жилья, которая не облагалась НДС, добавили бы 20% НДС, то жильё выросло бы в цене на 20%. Но по мнению журналистов и Никонова, если добавить НДС 20% на часть стоимости квартиры, то цена вырастет на 30-40%.
Ну хоть бы кто из этих крикунов выложил расчёт роста цены на 40%. Пока только 1 аргумент: спрос упадёт и придётся постоянные расходы переложить на уменьшившееся количество продаваемых квартир.
Но до этого бодро рапортовали, что цены выросли и будут расти. И Никакой паники-только призывы покупать побыстрее. КАН ( самый громкий крикун) Поднял до 95 тыс грн/за метр. Файна подросла на 70% за 2 года...и как бы нормас: КАНу на постройку платных садиков, школ и бассейнов капало...и вдруг -надо делиться

ти не поняв замисла: купуй зараз, бо завтра дорожче, і не просто дорожче, +40%.
налєтай, торопісь, покупай живо пісь.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:14

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:так ты углубись и не будет блаблабла, раз глазами не видишь изменения
первую станцию метро скоро откроют - шо тогда будете лопотать, какой штамп еще придумаете?

не торпись

Столична влада перерозподілила 543 млн гривень з будівництва метро на Виноградар на будівництво Подільського моста.

Про це стало відомо з розпорядження КМДА від 14 червня 2021 року № 1350.

Згідно з додатком до документа, кошти будуть перерозподілені з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі на користь будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

https://100realty.ua/uk/news/groshi-z-b ... kogo-mosta

автомобільщики страдають, а метро можна і зовсім закрити, це лутшиймер вміє
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Сержик - може я пропустив, ви вже відповідали на це, чи ні?

не пропустил. Я не отвечал.
Куплю
Serg-ik
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