Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:пишуть, що скоро гряде "дорожай" +40% "законодавець пропонує зобов’язати компанії-забудовники сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю. З одного боку такий крок повинен закрити можливості спекуляцій для великих гравців – юридичних осіб, але водночас цей закон торкнеться всіх без винятку громадян України." https://uainfo.org/blognews/1625564485- ... o-40-.html
"Качественная" журналистика
Україну чекає стрімке здорожчання нерухомості до 40%", – експерт про законопроект №5560
Законопроект №5600, який серед іншого підвищує податки на продаж і придбання нерухомості, спричинить стрімке зростання цін на нерухомість на рівні 40%.
Если бы ко всей стоимости жилья, которая не облагалась НДС, добавили бы 20% НДС, то жильё выросло бы в цене на 20%. Но по мнению журналистов и Никонова, если добавить НДС 20% на часть стоимости квартиры, то цена вырастет на 30-40%. Ну хоть бы кто из этих крикунов выложил расчёт роста цены на 40%. Пока только 1 аргумент: спрос упадёт и придётся постоянные расходы переложить на уменьшившееся количество продаваемых квартир. Но до этого бодро рапортовали, что цены выросли и будут расти. И Никакой паники-только призывы покупать побыстрее. КАН ( самый громкий крикун) Поднял до 95 тыс грн/за метр. Файна подросла на 70% за 2 года...и как бы нормас: КАНу на постройку платных садиков, школ и бассейнов капало...и вдруг -надо делиться
zРадио написав:По автодорожной инфраструктуре Кличко пролетает даже Попову.
бред кстати сколько при попове было отремонтировано мостов? шулявский уже тогда был аварийным, остальные тоже - почему их не ремонтировали? сколько при попове было отремонтировано улиц ? ну типа как сейчас прорезная? сколько было построено метров подольского моста? на кого ты рассчитываешь свои вбросы? на слепых?
kingkongovets написав:так ты углубись и не будет блаблабла, раз глазами не видишь изменения первую станцию метро скоро откроют - шо тогда будете лопотать, какой штамп еще придумаете?
не торпись
Столична влада перерозподілила 543 млн гривень з будівництва метро на Виноградар на будівництво Подільського моста.
Про це стало відомо з розпорядження КМДА від 14 червня 2021 року № 1350.
Згідно з додатком до документа, кошти будуть перерозподілені з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі на користь будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.
Сержик - може я пропустив, ви вже відповідали на це, чи ні?
Успіх написав:
Serg-ik написав:является адекватной ценой?
А от чисто для цікавості - якщо прогноз зРадіо збудеться і вже через рік, ціни впадуть на 20% в долярчиках(не на 40% - будемо трохи реалістами ) - ви наважитесь щось купити[/size][/b](напевно ж вже придивились варіанти), підкріпившись іпотекою? Чи будете ще чекати?
🦥
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 06 лип, 2021 14:48, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets написав:.. кстати сколько при попове было отремонтировано мостов? ..
справедливости ради Попов всего три года царевал, так что мимо. При Кличко тоже почти нихера недоремонтировали (Борщаговский путепровод только могу вспомнить), и это за 7 лет. На деле вялотекущие ремонты проводились при всех царях, просто это так громко не анонсировалось. А по транспортной части да, - чистый провал, притом касается всего подряд: ШРТ, ОТ, метро, окружная... Бываю периодически в Москве и Минске - ну так в части ОТ земля и небо. Угадайте, где земля. Даже не буду перечислять что в городах на букву "М" изменилось за это время, тупо очень длинный список. Я какбэ не против красивых парков, но когда в этот парк ты добраться не можешь, то кому он нужен такой красивый. Я не склонен винить Виталия во всех смертных грехах - у него есть бюджет, ему не сильно помогает государственный бюджет, там где очень надо. С другой стороны, ходить, п-деть на каждом шагу, "вот уже пришли китайцы строить нам метро, заодно и окружную построят" и т.д., так за такие слова отвечать надо. А у нас абы ляпнуть. И так все подряд, что мэры, что подчиненные, что прочие начальники страны.
Frant написав:пишуть, що скоро гряде "дорожай" +40% "законодавець пропонує зобов’язати компанії-забудовники сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю. З одного боку такий крок повинен закрити можливості спекуляцій для великих гравців – юридичних осіб, але водночас цей закон торкнеться всіх без винятку громадян України." https://uainfo.org/blognews/1625564485- ... o-40-.html
"Качественная" журналистика
Україну чекає стрімке здорожчання нерухомості до 40%", – експерт про законопроект №5560
Законопроект №5600, який серед іншого підвищує податки на продаж і придбання нерухомості, спричинить стрімке зростання цін на нерухомість на рівні 40%.
Если бы ко всей стоимости жилья, которая не облагалась НДС, добавили бы 20% НДС, то жильё выросло бы в цене на 20%. Но по мнению журналистов и Никонова, если добавить НДС 20% на часть стоимости квартиры, то цена вырастет на 30-40%. Ну хоть бы кто из этих крикунов выложил расчёт роста цены на 40%. Пока только 1 аргумент: спрос упадёт и придётся постоянные расходы переложить на уменьшившееся количество продаваемых квартир. Но до этого бодро рапортовали, что цены выросли и будут расти. И Никакой паники-только призывы покупать побыстрее. КАН ( самый громкий крикун) Поднял до 95 тыс грн/за метр. Файна подросла на 70% за 2 года...и как бы нормас: КАНу на постройку платных садиков, школ и бассейнов капало...и вдруг -надо делиться
ти не поняв замисла: купуй зараз, бо завтра дорожче, і не просто дорожче, +40%. налєтай, торопісь, покупай живо пісь.
kingkongovets написав:так ты углубись и не будет блаблабла, раз глазами не видишь изменения первую станцию метро скоро откроют - шо тогда будете лопотать, какой штамп еще придумаете?
не торпись
Столична влада перерозподілила 543 млн гривень з будівництва метро на Виноградар на будівництво Подільського моста.
Про це стало відомо з розпорядження КМДА від 14 червня 2021 року № 1350.
Згідно з додатком до документа, кошти будуть перерозподілені з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі на користь будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.