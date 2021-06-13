Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:.. кстати сколько при попове было отремонтировано мостов? ..
справедливости ради Попов всего три года царевал, так что мимо. При Кличко тоже почти нихера недоремонтировали (Борщаговский путепровод только могу вспомнить), и это за 7 лет. На деле вялотекущие ремонты проводились при всех царях, просто это так громко не анонсировалось. А по транспортной части да, - чистый провал, притом касается всего подряд: ШРТ, ОТ, метро, окружная... Бываю периодически в Москве и Минске - ну так в части ОТ земля и небо. Угадайте, где земля. Даже не буду перечислять что в городах на букву "М" изменилось за это время, тупо очень длинный список. Я какбэ не против красивых парков, но когда в этот парк ты добраться не можешь, то кому он нужен такой красивый. Я не склонен винить Виталия во всех смертных грехах - у него есть бюджет, ему не сильно помогает государственный бюджет, там где очень надо. С другой стороны, ходить, п-деть на каждом шагу, "вот уже пришли китайцы строить нам метро, заодно и окружную построят" и т.д., так за такие слова отвечать надо. А у нас абы ляпнуть. И так все подряд, что мэры, что подчиненные, что прочие начальники страны.
наших мерів, презодентів і міністрів - можна поміняти місцями з ЖЕКівськими сантехніками і електриками - і нічого не зміниться. Прада, нікому стане труби латати і унітази ставити.