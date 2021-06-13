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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7818781978207821

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:56

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Сержик - може я пропустив, ви вже відповідали на це, чи ні?

не пропустил. Я не отвечал.
Куплю

Тобто, використаєте іпотеку/кредитне плече?
Бо, я сумніваюсь, що є щось зараз "таке, як вам треба" на 20% дорожче вашої котлетки?(і дорожче на 20% березневих хаїв) :roll:
🧞
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:Думаю, скоро знову зупинять, бо, якщо по розумному, то її тре було би дотягнути м.Палац Спорту.
чукча не читатель, чукча писатель

https://100realty.ua/uk/news/kiiv-rozpo ... lac-sportu
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:11

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
кстати сколько при попове было отремонтировано мостов?
..

справедливости ради Попов всего три года царевал, так что мимо. При Кличко тоже почти нихера недоремонтировали (Борщаговский путепровод только могу вспомнить), и это за 7 лет. На деле вялотекущие ремонты проводились при всех царях, просто это так громко не анонсировалось.
А по транспортной части да, - чистый провал, притом касается всего подряд: ШРТ, ОТ, метро, окружная... Бываю периодически в Москве и Минске - ну так в части ОТ земля и небо. Угадайте, где земля. Даже не буду перечислять что в городах на букву "М" изменилось за это время, тупо очень длинный список.
Я какбэ не против красивых парков, но когда в этот парк ты добраться не можешь, то кому он нужен такой красивый.
Я не склонен винить Виталия во всех смертных грехах - у него есть бюджет, ему не сильно помогает государственный бюджет, там где очень надо. С другой стороны, ходить, п-деть на каждом шагу, "вот уже пришли китайцы строить нам метро, заодно и окружную построят" и т.д., так за такие слова отвечать надо. А у нас абы ляпнуть. И так все подряд, что мэры, что подчиненные, что прочие начальники страны.

наших мерів, презодентів і міністрів - можна поміняти місцями з ЖЕКівськими сантехніками і електриками - і нічого не зміниться. Прада, нікому стане труби латати і унітази ставити. :mrgreen:
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