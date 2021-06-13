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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7817781878197820>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:12

  Serg-ik написав:
  Frant написав:пишуть, що скоро гряде "дорожай" +40%
"законодавець пропонує зобов’язати компанії-забудовники сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю. З одного боку такий крок повинен закрити можливості спекуляцій для великих гравців – юридичних осіб, але водночас цей закон торкнеться всіх без винятку громадян України."
https://uainfo.org/blognews/1625564485- ... o-40-.html


"Качественная" журналистика
Україну чекає стрімке здорожчання нерухомості до 40%", – експерт про законопроект №5560


Законопроект №5600, який серед іншого підвищує податки на продаж і придбання нерухомості, спричинить стрімке зростання цін на нерухомість на рівні 40%.

Если бы ко всей стоимости жилья, которая не облагалась НДС, добавили бы 20% НДС, то жильё выросло бы в цене на 20%. Но по мнению журналистов и Никонова, если добавить НДС 20% на часть стоимости квартиры, то цена вырастет на 30-40%.
Ну хоть бы кто из этих крикунов выложил расчёт роста цены на 40%. Пока только 1 аргумент: спрос упадёт и придётся постоянные расходы переложить на уменьшившееся количество продаваемых квартир.
Но до этого бодро рапортовали, что цены выросли и будут расти. И Никакой паники-только призывы покупать побыстрее. КАН ( самый громкий крикун) Поднял до 95 тыс грн/за метр. Файна подросла на 70% за 2 года...и как бы нормас: КАНу на постройку платных садиков, школ и бассейнов капало...и вдруг -надо делиться

ти не поняв замисла: купуй зараз, бо завтра дорожче, і не просто дорожче, +40%.
налєтай, торопісь, покупай живо пісь.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:Думаю, скоро знову зупинять, бо, якщо по розумному, то її тре було би дотягнути м.Палац Спорту.
чукча не читатель, чукча писатель

https://100realty.ua/uk/news/kiiv-rozpo ... lac-sportu
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:23

  kingkongovets написав:
flyman написав:Думаю, скоро знову зупинять, бо, якщо по розумному, то її тре було би дотягнути м.Палац Спорту.
чукча не читатель, чукча писатель

https://100realty.ua/uk/news/kiiv-rozpo ... lac-sportu

а я що писав?
ти явно читаєш букви, а речення не можеш зрозуміти
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:29

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:Думаю, скоро знову зупинять, бо, якщо по розумному, то її тре було би дотягнути м.Палац Спорту.
чукча не читатель, чукча писатель

https://100realty.ua/uk/news/kiiv-rozpo ... lac-sportu

а я що писав?
ти явно читаєш букви, а речення не можеш зрозуміти
ты писал «думаю, скоро знову зупинять» и абсолютно не был в курсе того, шо проект продления скоростного до дворца спорта уже начал реализовываться
флай, вот нахрена ты тут флудишь?
ну хочешь шото узнать - читай молча, но нет бл - нужно всунуть свое жало в любую дискуссию и высказать свое «мнение»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:47

  kingkongovets написав:
flyman написав:Думаю, скоро знову зупинять, бо, якщо по розумному, то її тре було би дотягнути м.Палац Спорту.
чукча не читатель, чукча писатель

https://100realty.ua/uk/news/kiiv-rozpo ... lac-sportu

Супер новина! Чекаємо в 2025 році - транвай на Спортивній площі!
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:50

  flyman написав:
  kingkongovets написав:ты писал «думаю, скоро знову зупинять» и абсолютно не был в курсе того, шо проект продления скоростного до дворца спорта уже начал реализовываться
флай, вот нахрена ты тут флудишь?
ну хочешь шото узнать - читай молча, но нет бл - нужно всунуть свое жало в любую дискуссию и высказать свое «мнение»

слухай, Алан Кашпіровський, ти звідки знаєш, знав я чи не знав, думки читаєш по аватару, спиляй мушку і веди себе не як мавпа.

А що швидкісний трамвай не будуть зупиняти?
Мова була про це, що він 100500 раз призупинявся з тих чи інших причин.
Але ти слова прочитав, а зміст речення придумав сам.

З.І.
І ще я писав, що якщо таки зроблять то що давно бало би бути (і розвантажити кілька пересадочних роз"язок), то концепцію оточення Києва кавалірками прийдеться змінити і зфокусуватися на Борщазі.


flyman
еще раз шо ты написал:
flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:Думаю, скоро знову зупинять, бо, якщо по розумному, то її тре було би дотягнути м.Палац Спорту.
и прекращай выкручиваться
кстати ты то канешна понаех и не в курсе, но трамвай до дворца спорта ходил и был убран оттуда благодаря "хорошему мэру" омельченко
но и в этом тоже виноват кличко
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 06 лип, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:51

  flyman написав:З.І.
І ще я писав, що якщо таки зроблять то що давно бало би бути (і розвантажити кілька пересадочних роз"язок), то концепцію оточення Києва кавалірками прийдеться змінити і зфокусуватися на Борщазі.

А може зробити хід конйом і взяти підвал на Саксаганського поки криза?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:52

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:Думаю, скоро знову зупинять, бо, якщо по розумному, то її тре було би дотягнути м.Палац Спорту.
чукча не читатель, чукча писатель

https://100realty.ua/uk/news/kiiv-rozpo ... lac-sportu

Супер новина! Чекаємо в 2025 році - транвай на Спортивній площі!

Не так, а так:
1. Метро на Трою.
2. Метро на Жуляни з Іподрома.
3. Міський тролейбус (згоден на автобус, але ключове слово міський, як напр. 56 по окружні) до Ірпеня.
4. Трамвай з Борщаги до Палацу Спорту (Стасу не прийдеться СофБорщ продавати, але діти закінчать університет в Празі/В-ві)

Ще десь маячить варіант закільцювати по людськи міську електричку, але це надто складно, простіше СпейсХ запустити.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

unicdima написав:
  kingkongovets написав:
BIGor написав:kingkongovets как думаете, когда доделают Шулявский путепровод?
когда решат вопрос с фондом держмайна по поводу цены выкупа цеха большевика, это тоже открытая инфа

А зачем взяли за основу проект где надо сносить цех, если был проект без цеха?
Только за это уже можно кличковскую банду сажать.
взяли за основу то, что было реально, так называемый «альтернативный проект» так называемого «инженера петрука» - красивый фейк, построить который там невозможно просто физически изза метро и коммуникаций, да и не нужна она там такая, увеличение проходной способности только в одном месте веде к затора на ближайших светофорах и это было многократно и доступно объяснено 100500 раз, но опять же - чукчи не читатели
к с цехом повторяется история как и с конфликтом с дтеком, когда мы все лето сидели без горячей воды, но кличко не пошел на шантаж, то же повторяется и сейчас
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:16

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:Думаю, скоро знову зупинять, бо, якщо по розумному, то її тре було би дотягнути м.Палац Спорту.
чукча не читатель, чукча писатель

https://100realty.ua/uk/news/kiiv-rozpo ... lac-sportu

Супер новина! Чекаємо в 2025 році - транвай на Спортивній площі!

Идея старая, но, в отличие от метро на Трою - рабочая. Сделают быстро.
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