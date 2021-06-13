Додано: Вів 06 лип, 2021 16:03

unicdima написав: kingkongovets написав: BIGor написав: kingkongovets как думаете, когда доделают Шулявский путепровод? когда решат вопрос с фондом держмайна по поводу цены выкупа цеха большевика, это тоже открытая инфа когда решат вопрос с фондом держмайна по поводу цены выкупа цеха большевика, это тоже открытая инфа

А зачем взяли за основу проект где надо сносить цех, если был проект без цеха?

Только за это уже можно кличковскую банду сажать. А зачем взяли за основу проект где надо сносить цех, если был проект без цеха?Только за это уже можно кличковскую банду сажать.

взяли за основу то, что было реально, так называемый «альтернативный проект» так называемого «инженера петрука» - красивый фейк, построить который там невозможно просто физически изза метро и коммуникаций, да и не нужна она там такая, увеличение проходной способности только в одном месте веде к затора на ближайших светофорах и это было многократно и доступно объяснено 100500 раз, но опять же - чукчи не читателик с цехом повторяется история как и с конфликтом с дтеком, когда мы все лето сидели без горячей воды, но кличко не пошел на шантаж, то же повторяется и сейчас