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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78187819782078217822>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:21

  airmax78 написав:Идея старая, но, в отличие от метро на Трою - рабочая. Сделают быстро.

А зачем если там есть метро?
Как мы видим трамвай везде создает только трудности для дорожного движения, он может существовать только там где не пересекается с автотранспортом.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  unicdima написав:Ци
Он и не будет пересекаться с автотранспортом. Он пойдет по выделенной линии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:27

  airmax78 написав:
  unicdima написав:Ци
Он и не будет пересекаться с автотранспортом. Он пойдет по выделенной линии.

а где ты там возьмешь место под выделенную линию?
Только отрезав у автотранспорта.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:31

  unicdima написав:
  airmax78 написав:
  unicdima написав:Ци
Он и не будет пересекаться с автотранспортом. Он пойдет по выделенной линии.

а где ты там возьмешь место под выделенную линию?
Только отрезав у автотранспорта.

Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів.
Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки.
Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.

Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

unicdima написав:
  airmax78 написав:Идея старая, но, в отличие от метро на Трою - рабочая. Сделают быстро.

А зачем если там есть метро?
Как мы видим трамвай везде создает только трудности для дорожного движения, он может существовать только там где не пересекается с автотранспортом.
затем, что красная ветка перегружена, а современный трамвай - на сегодня самый удобный и предсказуемый наземный транспорт, об этом говорит весь мировой опыт, машины из центра будут постоянно и неуклонно выдавливаться
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:41

  kingkongovets написав:
unicdima написав:
  airmax78 написав:Идея старая, но, в отличие от метро на Трою - рабочая. Сделают быстро.

А зачем если там есть метро?
Как мы видим трамвай везде создает только трудности для дорожного движения, он может существовать только там где не пересекается с автотранспортом.
затем, что красная ветка перегружена, а современный трамвай - на сегодня самый удобный и предсказуемый наземный транспорт, об этом говорит весь мировой опыт, машины из центра будут постоянно и неуклонно выдавливаться

Ні, не будуть. Це Куйов, дєтка!

Шведська еліта зробила просто: парковка в Стокгольмі 8 євро/година, робочий день 72 євро. Для всіх!
Трамвай теж недешевий, 4 євро поїздка.

Тому всі катаються на велосипедах. :wink:

Льгот немає ні для прокурорів, ні для ментів, ні для депутатів. :mrgreen:

Укро-бидло-їліта - не здатна себе обмежити. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:45

  Frant написав:Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів.
Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки.
Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.

Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.

Отже США охлократична країна :D Ви хоч інколи думайте коли пишете свої маразми.
В більшості столиць Європи під автодороги виділено набагато більше місця ніж у нас, тому копіювання Європи нашими придурками виглядає як культ-карго.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:47

  unicdima написав:
  Frant написав:Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів.
Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки.
Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.

Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.

Отже США охлократична країна :D Ви хоч інколи думайте коли пишете свої маразми.
В більшості столиць Європи під автодороги виділено набагато більше місця ніж у нас, тому копіювання Європи нашими придурками виглядає як культ-карго.

США - емітент світової резервної валюти, яка 170 років не воювала на власній території, населення якої постійно збільшується.

Тому охлократичній країні третього світу з чавунно-олійною економікою - не варто орієнтуватись на США.

Треба бути скромнішими. :mrgreen:
П.С. Вельми рекомендую пану поцікавитись довжиною залізних доріг США і України. Зокрема, довжиною на км2 площі. І порівняти(((( :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Трамвай з Борщаги до Палацу Спорту (Стасу не прийдеться СофБорщ продавати, але діти закінчать університет в Празі/В-ві)

Флай, ну от болить тебе за мою Соф.Борщагу :)
Діти, дасть Бог, вчитимуться не в політеху тернопільському, куди у наші з тобою 90-ті роки вступу брали тільки трієшників без екзаменів, ще й виловлювали по підворотнях, бо держзамовлення, а бажаючих з мозгами - НОЛЬ.
А на перспективу ти, максимум, поміняєш свій бетоно-лофт на курятник в Жулянах, а я переберусь у прицентралля чи будинок під Києвом.
Тоді порозказуєш усім про "Успіх", ок ?
Особливо посміється з твого "успіху" Долярчик, який на той час буде мати уже пару смартів під оренду + в запасі двушку, що відчувається як трьошка :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 06 лип, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:54

  unicdima написав:
  airmax78 написав:
  unicdima написав:Ци
Он и не будет пересекаться с автотранспортом. Он пойдет по выделенной линии.

а где ты там возьмешь место под выделенную линию?
Только отрезав у автотранспорта.

надо новый мост для трамвая))
Мизантрóп
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