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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лип, 2021 16:21
airmax78 написав:
Идея старая, но, в отличие от метро на Трою - рабочая. Сделают быстро.
А зачем если там есть метро?
Как мы видим трамвай везде создает только трудности для дорожного движения, он может существовать только там где не пересекается с автотранспортом.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:25
unicdima написав:
Ци
Он и не будет пересекаться с автотранспортом. Он пойдет по выделенной линии.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:27
airmax78 написав: unicdima написав:
Ци
Он и не будет пересекаться с автотранспортом. Он пойдет по выделенной линии.
а где ты там возьмешь место под выделенную линию?
Только отрезав у автотранспорта.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:31
unicdima написав: airmax78 написав: unicdima написав:
Ци
Он и не будет пересекаться с автотранспортом. Он пойдет по выделенной линии.
а где ты там возьмешь место под выделенную линию?
Только отрезав у автотранспорта.
Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів.
Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки.
Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.
Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:38
unicdima написав: airmax78 написав:
Идея старая, но, в отличие от метро на Трою - рабочая. Сделают быстро.
А зачем если там есть метро?
Как мы видим трамвай везде создает только трудности для дорожного движения, он может существовать только там где не пересекается с автотранспортом.
затем, что красная ветка перегружена, а современный трамвай - на сегодня самый удобный и предсказуемый наземный транспорт, об этом говорит весь мировой опыт, машины из центра будут постоянно и неуклонно выдавливаться
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:41
kingkongovets написав: unicdima написав: airmax78 написав:
Идея старая, но, в отличие от метро на Трою - рабочая. Сделают быстро.
А зачем если там есть метро?
Как мы видим трамвай везде создает только трудности для дорожного движения, он может существовать только там где не пересекается с автотранспортом.
затем, что красная ветка перегружена, а современный трамвай - на сегодня самый удобный и предсказуемый наземный транспорт, об этом говорит весь мировой опыт, машины из центра будут постоянно и неуклонно выдавливаться
Ні, не будуть. Це Куйов, дєтка!
Шведська еліта зробила просто: парковка в Стокгольмі 8 євро/година, робочий день 72 євро. Для всіх!
Трамвай теж недешевий, 4 євро поїздка.
Тому всі катаються на велосипедах.
Льгот немає ні для прокурорів, ні для ментів, ні для депутатів.
Укро-бидло-їліта - не здатна себе обмежити.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:45
Frant написав:
Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів.
Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки.
Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.
Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.
Отже США охлократична країна
Ви хоч інколи думайте коли пишете свої маразми.
В більшості столиць Європи під автодороги виділено набагато більше місця ніж у нас, тому копіювання Європи нашими придурками виглядає як культ-карго.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:47
unicdima написав: Frant написав:
Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів.
Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки.
Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.
Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.
Отже США охлократична країна
Ви хоч інколи думайте коли пишете свої маразми.
В більшості столиць Європи під автодороги виділено набагато більше місця ніж у нас, тому копіювання Європи нашими придурками виглядає як культ-карго.
США - емітент світової резервної валюти, яка 170 років не воювала на власній території, населення якої постійно збільшується.
Тому охлократичній країні третього світу з чавунно-олійною економікою - не варто орієнтуватись на США.
Треба бути скромнішими.
П.С. Вельми рекомендую пану поцікавитись довжиною залізних доріг США і України. Зокрема, довжиною на км2 площі. І порівняти((((
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:52
flyman написав:
Трамвай з Борщаги до Палацу Спорту (Стасу не прийдеться СофБорщ продавати, але діти закінчать університет в Празі/В-ві)
Флай, ну от болить тебе за мою Соф.Борщагу
Діти, дасть Бог, вчитимуться не в політеху тернопільському, куди у наші з тобою 90-ті роки вступу брали тільки трієшників без екзаменів, ще й виловлювали по підворотнях, бо держзамовлення, а бажаючих з мозгами - НОЛЬ.
А на перспективу ти, максимум, поміняєш свій бетоно-лофт на курятник в Жулянах, а я переберусь у прицентралля чи будинок під Києвом.
Тоді порозказуєш усім про "Успіх", ок ?
Особливо посміється з твого "успіху" Долярчик, який на той час буде мати уже пару смартів під оренду + в запасі двушку, що відчувається як трьошка
Востаннє редагувалось stas_rst
в Вів 06 лип, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:54
unicdima написав: airmax78 написав: unicdima написав:
Ци
Он и не будет пересекаться с автотранспортом. Он пойдет по выделенной линии.
а где ты там возьмешь место под выделенную линию?
Только отрезав у автотранспорта.
надо новый мост для трамвая))
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