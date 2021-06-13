Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут гілка про автотранспорт? А потім кажете, що то я офтоплю.
п.с. Шкода, що Сержик таке не дивиться, - не хоче піднімати свою фінансову грамотність А вже міг би жити у своєму і готувати наступного року гніздечко орендарям/самому переходити у лендлорди!🤴🧝👳 Ехххххх, не хоче йти по шляху УСПІХУ!
п.с.2 Тут і Україну згадали(руйнує стереотипи - що "таке можна/працює лише за кордоном")🇺🇦🏴🏴🏴🇿🇼🇿🇲🇿🇦🇾🇹🇾🇪🇽🇰🇻🇨🇻🇦🇺🇿🇺🇾🇺🇸🇹🇿🇹🇼🇹🇻🇹🇹🇹🇷🇹🇴🇹🇳🇹🇲🇹🇱🇹🇩🇹🇨🇸🇿🇸🇹🇸🇷🇸🇲🇸🇱🇸🇯🇸🇭🇳🇴🇳🇬🇳🇫🇳🇪🇳🇦🇰🇷🇰🇳🇭🇺🇪🇺🇨🇽🇨🇼🇨🇻🇨🇦
Frant написав:[ Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів. Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки. Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.
Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.
Не думал, что когда то соглашусь с франтом, но таки да, именно только поэтому и нужно это делать. Общественному транспорту обязательно делать выделенную линию, которая не пересекается с автотранспортом. Иначе наши автомобилисты не понимают, что нельзя ехать по выделенке, даже с учётом штрафов
КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40% и обратилась к Кабмину "В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, НАК "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%. Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. "Раньше для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа, которые учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.
Где Первый, с пеной у рта заверявший нас в фиксации тарифа для теплоэнерго на уровне прошлого сезона?
Frant написав:Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів. Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки. Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.
Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.
Отже США охлократична країна Ви хоч інколи думайте коли пишете свої маразми. В більшості столиць Європи під автодороги виділено набагато більше місця ніж у нас, тому копіювання Європи нашими придурками виглядає як культ-карго.
США нельзя брать как пример, исключение составляют пара городов, где так же развивают общ транспорт. Европа нам ближе, прежде всего из за того, что города такие же старые как Киев и дороги были рассчитаны под телеги. Мировой опыт показал, что чем больше дорог, тем больше пробок, поэтому начали демонтировать большие развязки а городах в угоду прогулочных зон и парков.
Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.
Успіх написав:Тут гілка про автотранспорт? А потім кажете, що то я офтоплю.
п.с. Шкода, що Сержик таке не дивиться, - не хоче піднімати свою фінансову грамотність А вже міг би жити у своєму і готувати наступного року гніздечко орендарям/самому переходити у лендлорди!🤴🧝👳 Ехххххх, не хоче йти по шляху УСПІХУ! [you п.с.2 Тут і Україну згадали(руйнує стереотипи - що "таке можна/працює лише за кордоном")🇺🇦🏴🏴🏴🇿🇼🇿🇲🇿🇦🇾🇹🇾🇪🇽🇰🇻🇨🇻🇦🇺🇿🇺🇾🇺🇸🇹🇿🇹🇼🇹🇻🇹🇹🇹🇷🇹🇴🇹🇳🇹🇲🇹🇱🇹🇩🇹🇨🇸🇿🇸🇹🇸🇷🇸🇲🇸🇱🇸🇯🇸🇭🇳🇴🇳🇬🇳🇫🇳🇪🇳🇦🇰🇷🇰🇳🇭🇺🇪🇺🇨🇽🇨🇼🇨🇻🇨🇦
Здесь ветка про киевскую недвигу . Инфраструктура как неотъемлемая часть ценообразования недвиги. А вот ты со своими тупыми видео поднадоел, инвестор херoв
hume написав:Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.
Москва - многолетний мировой "лидер" по пробкам. Тоже мне пример для сравнения.
Зато посмотрите, каким уверенным темпом и Киев движется к победе в этом жутком рейтинге:
2017-й - 14-е место в мире; 2018-й - 13-е; 2019-й - 12-е; 2020-й - 7-е.
Наверно, что-то все-таки администрация города делает неправильно? Вам не кажется?
hume написав:Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.
Москва - многолетний мировой "лидер" по пробкам. Тоже мне пример для сравнения.
Зато посмотрите, каким уверенным темпом и Киев движется к победе в этом жутком рейтинге:
2017-й - 14-е место в мире; 2018-й - 13-е; 2019-й - 12-е; 2020-й - 7-е.
Наверно, что-то все-таки администрация города делает неправильно? Вам не кажется?