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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7819782078217822>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:56

  unicdima написав:
  airmax78 написав:
  unicdima написав:Ци
Он и не будет пересекаться с автотранспортом. Он пойдет по выделенной линии.

а где ты там возьмешь место под выделенную линию?
Только отрезав у автотранспорта.

Який автотранспорт? В центр в’їзд платний буде.
Або там живеш, або за гроші. Як у нормальних містах
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:15

Объемы строительства в Киеве и по стране в целом продолжают уменьшаться даже к низкой базе прошлого года. Зато большинство областей Западной Украины хорошо восстанавливаются

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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут гілка про автотранспорт?
А потім кажете, що то я офтоплю.

п.с.
Шкода, що Сержик таке не дивиться, - не хоче піднімати свою фінансову грамотність :roll:
А вже міг би жити у своєму і готувати наступного року гніздечко орендарям/самому переходити у лендлорди!🤴🧝👳
Ехххххх, не хоче йти по шляху УСПІХУ! :D

п.с.2
Тут і Україну згадали(руйнує стереотипи - що "таке можна/працює лише за кордоном")🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇿🇼🇿🇲🇿🇦🇾🇹🇾🇪🇽🇰🇻🇨🇻🇦🇺🇿🇺🇾🇺🇸🇹🇿🇹🇼🇹🇻🇹🇹🇹🇷🇹🇴🇹🇳🇹🇲🇹🇱🇹🇩🇹🇨🇸🇿🇸🇹🇸🇷🇸🇲🇸🇱🇸🇯🇸🇭🇳🇴🇳🇬🇳🇫🇳🇪🇳🇦🇰🇷🇰🇳🇭🇺🇪🇺🇨🇽🇨🇼🇨🇻🇨🇦
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:25

  Frant написав:[
Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів.
Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки.
Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.

Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.

Не думал, что когда то соглашусь с франтом, но таки да, именно только поэтому и нужно это делать. Общественному транспорту обязательно делать выделенную линию, которая не пересекается с автотранспортом. Иначе наши автомобилисты не понимают, что нельзя ехать по выделенке, даже с учётом штрафов
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:27

КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40% и обратилась к Кабмину

"В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, НАК "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.
Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
"Раньше для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа, которые учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.

Где Первый, с пеной у рта заверявший нас в фиксации тарифа для теплоэнерго на уровне прошлого сезона?

PS: газ на споте TTF - 470 долларов за 1000 м3

https://www.epravda.com.ua/rus/news/202 ... /index.amp
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:32

  unicdima написав:
  Frant написав:Один двохвагонний трамвай може перевезти мінімум 150 пасажирів, тобто замінює 100 автомобілів.
Більше трамваїв - меньше автокорків і навпаки.
Тому в більшості столиць Європи - низькопольний комфортабельний трамвай є і буде.

Проте в охлократичній країні - їліта та простий яккутбудинку мутрий нарот - їздять лише на персональних авто.

Отже США охлократична країна :D Ви хоч інколи думайте коли пишете свої маразми.
В більшості столиць Європи під автодороги виділено набагато більше місця ніж у нас, тому копіювання Європи нашими придурками виглядає як культ-карго.

США нельзя брать как пример, исключение составляют пара городов, где так же развивают общ транспорт. Европа нам ближе, прежде всего из за того, что города такие же старые как Киев и дороги были рассчитаны под телеги. Мировой опыт показал, что чем больше дорог, тем больше пробок, поэтому начали демонтировать большие развязки а городах в угоду прогулочных зон и парков.

Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Объемы строительства в Киеве и по стране в целом продолжают уменьшаться даже к низкой базе прошлого года.

все логично
все в курсе о коррекции на 20-40% от МХЗ-2020 через 18-24 месяца)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:40

  Успіх написав:Тут гілка про автотранспорт?
А потім кажете, що то я офтоплю.

п.с.
Шкода, що Сержик таке не дивиться, - не хоче піднімати свою фінансову грамотність :roll:
А вже міг би жити у своєму і готувати наступного року гніздечко орендарям/самому переходити у лендлорди!🤴🧝👳
Ехххххх, не хоче йти по шляху УСПІХУ! :D
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п.с.2
Тут і Україну згадали(руйнує стереотипи - що "таке можна/працює лише за кордоном")🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇿🇼🇿🇲🇿🇦🇾🇹🇾🇪🇽🇰🇻🇨🇻🇦🇺🇿🇺🇾🇺🇸🇹🇿🇹🇼🇹🇻🇹🇹🇹🇷🇹🇴🇹🇳🇹🇲🇹🇱🇹🇩🇹🇨🇸🇿🇸🇹🇸🇷🇸🇲🇸🇱🇸🇯🇸🇭🇳🇴🇳🇬🇳🇫🇳🇪🇳🇦🇰🇷🇰🇳🇭🇺🇪🇺🇨🇽🇨🇼🇨🇻🇨🇦

Здесь ветка про киевскую недвигу . Инфраструктура как неотъемлемая часть ценообразования недвиги. А вот ты со своими тупыми видео поднадоел, инвестор херoв
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:42

  hume написав:Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.


Москва - многолетний мировой "лидер" по пробкам. Тоже мне пример для сравнения.

Зато посмотрите, каким уверенным темпом и Киев движется к победе в этом жутком рейтинге:

2017-й - 14-е место в мире;
2018-й - 13-е;
2019-й - 12-е;
2020-й - 7-е.

Наверно, что-то все-таки администрация города делает неправильно? Вам не кажется?

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/kiev-traffic
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:48

  zРадио написав:
  hume написав:Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.


Москва - многолетний мировой "лидер" по пробкам. Тоже мне пример для сравнения.

Зато посмотрите, каким уверенным темпом и Киев движется к победе в этом жутком рейтинге:

2017-й - 14-е место в мире;
2018-й - 13-е;
2019-й - 12-е;
2020-й - 7-е.

Наверно, что-то все-таки администрация города делает неправильно? Вам не кажется?

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/kiev-traffic

Абсолютно верно, медленно развивает общественный транспорт. Нужно намного быстрее делать это все. Для начала ставить камеры на выделенные линии
hume
 
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