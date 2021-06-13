Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:США нельзя брать как пример, исключение составляют пара городов, где так же развивают общ транспорт. Европа нам ближе, прежде всего из за того, что города такие же старые как Киев и дороги были рассчитаны под телеги. Мировой опыт показал, что чем больше дорог, тем больше пробок, поэтому начали демонтировать большие развязки а городах в угоду прогулочных зон и парков.
Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.
Не повторяйте бред урбанастов. В старых европейских городах построены разгружающие магистрали где нет места ни пешеходам ни велосипедастам, а у нас же не строится ничего, ни одной новой развязки за время керування Кличка, но пытаясь копировать Европу усугубляют проблему еще больше. По статистике средний киевлянин простаивает в пробках дольше всех в мире, даже москвичи отдыхают.
hume написав:Абсолютно верно, медленно развивает общественный транспорт. Нужно намного быстрее делать это все. Для начала ставить камеры на выделенные линии
Вы вроде из критиков зеленых, а риторика - в лучших традициях их некоторых представителей Нужно просто перестать ездить по спецполосам (с) Нет, увы. Ничего это не решит, какую разметку на перегруженные дороги не наноси. Простым решениям здесь места нет.
Нужно строить хайвеи и андерграунд (в самих названиях природа решения проблемы). Мегаполисы без них существовать не могут. Но ни первым, ни вторым городские власти не занимаются
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 06 лип, 2021 18:02, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Не думал, что когда то соглашусь с франтом, но таки да, именно только поэтому и нужно это делать. Общественному транспорту обязательно делать выделенную линию, которая не пересекается с автотранспортом. Иначе наши автомобилисты не понимают, что нельзя ехать по выделенке, даже с учётом штрафов
Если выделенная линия приводит к образованию огромных пробок на ровном месте то естественно будут те кто нарушает. У вас урбанастов мозгов же нет, вы же копируете все бездумно, культ-карго как я уже писал, в результате в местах где никогда пробок не было вы их искусственно создаете.
zРадио написав:КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40% и обратилась к Кабмину "В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, НАК "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%. Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. "Раньше для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа, которые учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.
Где Первый, с пеной у рта заверявший нас в фиксации тарифа для теплоэнерго на уровне прошлого сезона?
hume написав:Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.
Москва - многолетний мировой "лидер" по пробкам. Тоже мне пример для сравнения.
Зато посмотрите, каким уверенным темпом и Киев движется к победе в этом жутком рейтинге:
2017-й - 14-е место в мире; 2018-й - 13-е; 2019-й - 12-е; 2020-й - 7-е.
Наверно, что-то все-таки администрация города делает неправильно? Вам не кажется?
flyman написав:Трамвай з Борщаги до Палацу Спорту (Стасу не прийдеться СофБорщ продавати, але діти закінчать університет в Празі/В-ві)
Флай, ну от болить тебе за мою Соф.Борщагу Діти, дасть Бог, вчитимуться не в політеху тернопільському, куди у наші з тобою 90-ті роки вступу брали тільки трієшників без екзаменів, ще й виловлювали по підворотнях, бо держзамовлення, а бажаючих з мозгами - НОЛЬ. А на перспективу ти, максимум, поміняєш свій бетоно-лофт на курятник в Жулянах, а я переберусь у прицентралля )
Остогидло платити по 10 000 грн щомісячно за приватний дитсадок в Прикиївських Єпенях?