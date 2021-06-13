Додано: Вів 06 лип, 2021 18:23

[quote="5256802:zРадио"]Вы вроде из критиков зеленых, а риторика - в лучших традициях их некоторых представителейНужно просто перестать ездить по спецполосам (с) Нет, увы. Ничего это не решит, какую разметку на перегруженные дороги не наноси. Простым решениям здесь места нет.Нужно строить хайвеи и андерграунд (в самих названиях природа решения проблемы). Мегаполисы без них существовать не могут. Но ни первым, ни вторым городские власти не занимаются[/quote]Куда хайвей. Вы что!!?? Вон хайвей по победы и что? Он, теоретически, чтоб быть без пробок должен проходить сквозняком через город, и то будут пробки при съездах с него, так как невозможно сделать без пробок то, что переходит из четырех полос в две с дальнейшим светофором. Второе, готовы ли жители города, чтоб через бессарабку и исторический центр прошли 8 полос.. хайвеям не место в городе, а если и место, то город должен быть под них построен. Как Токио, он строился вместе с хайвеями. Кстати, все города, которые опередили нас по хайвеям и магистралям очень активно развили общественный транспорт, очевидно неспроста они так поступили.