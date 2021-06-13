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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7820782178227823>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:55

  hume написав:США нельзя брать как пример, исключение составляют пара городов, где так же развивают общ транспорт. Европа нам ближе, прежде всего из за того, что города такие же старые как Киев и дороги были рассчитаны под телеги. Мировой опыт показал, что чем больше дорог, тем больше пробок, поэтому начали демонтировать большие развязки а городах в угоду прогулочных зон и парков.

Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.

Не повторяйте бред урбанастов.
В старых европейских городах построены разгружающие магистрали где нет места ни пешеходам ни велосипедастам, а у нас же не строится ничего, ни одной новой развязки за время керування Кличка, но пытаясь копировать Европу усугубляют проблему еще больше.
По статистике средний киевлянин простаивает в пробках дольше всех в мире, даже москвичи отдыхают.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:00

  hume написав:Абсолютно верно, медленно развивает общественный транспорт. Нужно намного быстрее делать это все. Для начала ставить камеры на выделенные линии


Вы вроде из критиков зеленых, а риторика - в лучших традициях их некоторых представителей :lol: Нужно просто перестать ездить по спецполосам (с) Нет, увы. Ничего это не решит, какую разметку на перегруженные дороги не наноси. Простым решениям здесь места нет.

Нужно строить хайвеи и андерграунд (в самих названиях природа решения проблемы). Мегаполисы без них существовать не могут. Но ни первым, ни вторым городские власти не занимаются
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 06 лип, 2021 18:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:01

  hume написав:Не думал, что когда то соглашусь с франтом, но таки да, именно только поэтому и нужно это делать. Общественному транспорту обязательно делать выделенную линию, которая не пересекается с автотранспортом. Иначе наши автомобилисты не понимают, что нельзя ехать по выделенке, даже с учётом штрафов

Если выделенная линия приводит к образованию огромных пробок на ровном месте то естественно будут те кто нарушает.
У вас урбанастов мозгов же нет, вы же копируете все бездумно, культ-карго как я уже писал, в результате в местах где никогда пробок не было вы их искусственно создаете.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:13

  zРадио написав:КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40% и обратилась к Кабмину

"В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, НАК "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.
Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
"Раньше для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа, которые учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.

Где Первый, с пеной у рта заверявший нас в фиксации тарифа для теплоэнерго на уровне прошлого сезона?



PS: газ на споте TTF - 470 долларов за 1000 м3

https://www.epravda.com.ua/rus/news/202 ... /index.amp


Все правильно. 7.40 зафіксовано для обсягів на рівні минулого року.
Шо тобі не так?
Ти статтю не читав? Кличко хоче по 4 тис грн.

Я тут. Слідкую за тобою:-)
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:13

  zРадио написав:
  hume написав:Кстати, в Москве постоянно строят космические развязки и что?))) И ничего, они стоят в ещё больших пробках. Автомобили зло, в городе вонища, запаркованы на газонах, тротуарах, пешеходных переходах.


Москва - многолетний мировой "лидер" по пробкам. Тоже мне пример для сравнения.

Зато посмотрите, каким уверенным темпом и Киев движется к победе в этом жутком рейтинге:

2017-й - 14-е место в мире;
2018-й - 13-е;
2019-й - 12-е;
2020-й - 7-е.

Наверно, что-то все-таки администрация города делает неправильно? Вам не кажется?

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/kiev-traffic

Звісно.
Укро-їліта дозволяє простому мутрому нароту і собі кататись і паркуватись в столиці де завгодно. Фактично за безплатно.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 06 лип, 2021 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:17

  unicdima написав:По статистике средний киевлянин простаивает в пробках дольше всех в мире, даже москвичи отдыхают.

Ты брешешь, как обычно

Все твои факты - туфта
Подтверждений - нет
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:17

  stas_rst написав:
  flyman написав:Трамвай з Борщаги до Палацу Спорту (Стасу не прийдеться СофБорщ продавати, але діти закінчать університет в Празі/В-ві)

Флай, ну от болить тебе за мою Соф.Борщагу :)
Діти, дасть Бог, вчитимуться не в політеху тернопільському, куди у наші з тобою 90-ті роки вступу брали тільки трієшників без екзаменів, ще й виловлювали по підворотнях, бо держзамовлення, а бажаючих з мозгами - НОЛЬ.
А на перспективу ти, максимум, поміняєш свій бетоно-лофт на курятник в Жулянах, а я переберусь у прицентралля
)

Остогидло платити по 10 000 грн щомісячно за приватний дитсадок в Прикиївських Єпенях?

А чим раніше пан думав?
Можна поцікавитись?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:23

[quote="5256802:zРадио"]


Вы вроде из критиков зеленых, а риторика - в лучших традициях их некоторых представителей :lol: Нужно просто перестать ездить по спецполосам (с) Нет, увы. Ничего это не решит, какую разметку на перегруженные дороги не наноси. Простым решениям здесь места нет.

Нужно строить хайвеи и андерграунд (в самих названиях природа решения проблемы). Мегаполисы без них существовать не могут. Но ни первым, ни вторым городские власти не занимаются[/quote]
Куда хайвей. Вы что!!?? Вон хайвей по победы и что? Он, теоретически, чтоб быть без пробок должен проходить сквозняком через город, и то будут пробки при съездах с него, так как невозможно сделать без пробок то, что переходит из четырех полос в две с дальнейшим светофором. Второе, готовы ли жители города, чтоб через бессарабку и исторический центр прошли 8 полос.. хайвеям не место в городе, а если и место, то город должен быть под них построен. Как Токио, он строился вместе с хайвеями. Кстати, все города, которые опередили нас по хайвеям и магистралям очень активно развили общественный транспорт, очевидно неспроста они так поступили.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:А чим раніше пан думав?
Можна поцікавитись?

Франт, я тобі писав уже - не звертай уваги на мій профіль. Це культурно.
Мене не цікавить твоя думка. Так само як і тебе - моя.
Думаю, пан з третього разу зрозумів подальші перспективи спілкування.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:31

  unicdima написав:
  hume написав:Не думал, что когда то соглашусь с франтом, но таки да, именно только поэтому и нужно это делать. Общественному транспорту обязательно делать выделенную линию, которая не пересекается с автотранспортом. Иначе наши автомобилисты не понимают, что нельзя ехать по выделенке, даже с учётом штрафов

Если выделенная линия приводит к образованию огромных пробок на ровном месте то естественно будут те кто нарушает.
У вас урбанастов мозгов же нет, вы же копируете все бездумно, культ-карго как я уже писал, в результате в местах где никогда пробок не было вы их искусственно создаете.

Начнем с того, что уровень дискуссии перешёл на личности, говорит о вашем уровне.

Когда таксистам разрешили ездить по выделенным линиям я с радостью начал пользоваться такси. Когда будут достойные трамваи и автобусы, которые не будут стоять в пробках люди с радостью начнут ими пользоваться. У общественного транспорта должно быть преимущество. Кстати, лет 10-12 назад занесло меня в Тегеран. Обратил внимание, что у них нет правил дорожного движения, пробки що капец, Киев отдыхает, но везде в центре дороги выделенная металлическим отбойником линия для автобусов. Так что это общемировая практика. Люди ценят комфорт, и если им его дать в общественном транспорте - многие его выберут.
И скаждым автобусом с дорог исчезнут десятки авто
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