Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пока вот вам. Ёмко и коротко, что где и когда разобрали. Все касается эстакад, которых так не хватает Киеву. https://varlamov.ru/2279018.html Не нужно делать ошибки, которые совершили многие в разных городах мира. Денег на демонтаж точно не найдем
Успіх написав:Тут гілка про автотранспорт? А потім кажете, що то я офтоплю.
п.с. Шкода, що Сержик таке не дивиться, - не хоче піднімати свою фінансову грамотність А вже міг би жити у своєму і готувати наступного року гніздечко орендарям/самому переходити у лендлорди!🤴🧝👳 Ехххххх, не хоче йти по шляху УСПІХУ! [you п.с.2 Тут і Україну згадали(руйнує стереотипи - що "таке можна/працює лише за кордоном")🇺🇦🏴🏴🏴🇿🇼🇿🇲🇿🇦🇾🇹🇾🇪🇽🇰🇻🇨🇻🇦🇺🇿🇺🇾🇺🇸🇹🇿🇹🇼🇹🇻🇹🇹🇹🇷🇹🇴🇹🇳🇹🇲🇹🇱🇹🇩🇹🇨🇸🇿🇸🇹🇸🇷🇸🇲🇸🇱🇸🇯🇸🇭🇳🇴🇳🇬🇳🇫🇳🇪🇳🇦🇰🇷🇰🇳🇭🇺🇪🇺🇨🇽🇨🇼🇨🇻🇨🇦
Здесь ветка про киевскую недвигу . Инфраструктура как неотъемлемая часть ценообразования недвиги. А вот ты со своими тупыми видео поднадоел, инвестор херoв
Нічого не тупі відео, - вони - для думаючих людей!🦧
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 06 лип, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав: Все правильно. 7.40 зафіксовано для обсягів на рівні минулого року. Шо тобі не так? Ти статтю не читав? Кличко хоче по 4 тис грн.
Я тут. Слідкую за тобою:-)
Мимо. Сманипулировать не удалось. Речь о повышении тарифов на 30-40% от текущих, а при цене 7,4 для теплоэнерго рост не составил бы и 10%. Статью не читал ты - там речь о том, что обещанного фиксированного на год тарифа теплоэнерго не видят, и поставлены перед необходимостью оплачивать рыночную цену. А 4 тыс грн упоминаются лишь в контексте себестоимости газа украинской добычи
hume написав:Пока вот вам. Ёмко и коротко, что где и когда разобрали. Все касается эстакад, которых так не хватает Киеву. https://varlamov.ru/2279018.html Не нужно делать ошибки, которые совершили многие в разных городах мира. Денег на демонтаж точно не найдем