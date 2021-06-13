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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7820782178227823

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всі пам’ятають док32?

Подивився відосик. Від 1500 уе за квадрат

А на форумі іксперди сміялися з ціни в 22 кгрн за квадрат…
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока вот вам. Ёмко и коротко, что где и когда разобрали. Все касается эстакад, которых так не хватает Киеву.
https://varlamov.ru/2279018.html
Не нужно делать ошибки, которые совершили многие в разных городах мира. Денег на демонтаж точно не найдем
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:36

  Первый написав:Всі пам’ятають док32?

Подивився відосик. Від 1500 уе за квадрат

А на форумі іксперди сміялися з ціни в 22 кгрн за квадрат…

Скоро Сентябрь
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:40

  hume написав:
  Успіх написав:Тут гілка про автотранспорт?
А потім кажете, що то я офтоплю.

п.с.
Шкода, що Сержик таке не дивиться, - не хоче піднімати свою фінансову грамотність :roll:
А вже міг би жити у своєму і готувати наступного року гніздечко орендарям/самому переходити у лендлорди!🤴🧝👳
Ехххххх, не хоче йти по шляху УСПІХУ! :D
[you
п.с.2
Тут і Україну згадали(руйнує стереотипи - що "таке можна/працює лише за кордоном")🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇿🇼🇿🇲🇿🇦🇾🇹🇾🇪🇽🇰🇻🇨🇻🇦🇺🇿🇺🇾🇺🇸🇹🇿🇹🇼🇹🇻🇹🇹🇹🇷🇹🇴🇹🇳🇹🇲🇹🇱🇹🇩🇹🇨🇸🇿🇸🇹🇸🇷🇸🇲🇸🇱🇸🇯🇸🇭🇳🇴🇳🇬🇳🇫🇳🇪🇳🇦🇰🇷🇰🇳🇭🇺🇪🇺🇨🇽🇨🇼🇨🇻🇨🇦

Здесь ветка про киевскую недвигу . Инфраструктура как неотъемлемая часть ценообразования недвиги. А вот ты со своими тупыми видео поднадоел, инвестор херoв

Нічого не тупі відео, - вони - для думаючих людей!🦧 :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 06 лип, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:41

  hume написав:Скоро Сентябрь
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:58

  Первый написав:
Все правильно. 7.40 зафіксовано для обсягів на рівні минулого року.
Шо тобі не так?
Ти статтю не читав? Кличко хоче по 4 тис грн.

Я тут. Слідкую за тобою:-)


Мимо. Сманипулировать не удалось. Речь о повышении тарифов на 30-40% от текущих, а при цене 7,4 для теплоэнерго рост не составил бы и 10%. Статью не читал ты - там речь о том, что обещанного фиксированного на год тарифа теплоэнерго не видят, и поставлены перед необходимостью оплачивать рыночную цену. А 4 тыс грн упоминаются лишь в контексте себестоимости газа украинской добычи
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:00

  hume написав:Пока вот вам. Ёмко и коротко, что где и когда разобрали. Все касается эстакад, которых так не хватает Киеву.
https://varlamov.ru/2279018.html
Не нужно делать ошибки, которые совершили многие в разных городах мира. Денег на демонтаж точно не найдем

В Парижі і Осло - будують нові трамвайні лінії.

Навіщо???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:34

  Первый написав:Всі пам’ятають док32?

Подивився відосик. Від 1500 уе за квадрат

А на форумі іксперди сміялися з ціни в 22 кгрн за квадрат…

да уж, собаки лают караван идет...
классика)
хотя...лично как по мне локация ну уж очень спорная...
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