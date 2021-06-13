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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7819782078217822

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:58

  Первый написав:
Все правильно. 7.40 зафіксовано для обсягів на рівні минулого року.
Шо тобі не так?
Ти статтю не читав? Кличко хоче по 4 тис грн.

Я тут. Слідкую за тобою:-)


Мимо. Сманипулировать не удалось. Речь о повышении тарифов на 30-40% от текущих, а при цене 7,4 для теплоэнерго рост не составил бы и 10%. Статью не читал ты - там речь о том, что обещанного фиксированного на год тарифа теплоэнерго не видят, и поставлены перед необходимостью оплачивать рыночную цену. А 4 тыс грн упоминаются лишь в контексте себестоимости газа украинской добычи
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:00

  hume написав:Пока вот вам. Ёмко и коротко, что где и когда разобрали. Все касается эстакад, которых так не хватает Киеву.
https://varlamov.ru/2279018.html
Не нужно делать ошибки, которые совершили многие в разных городах мира. Денег на демонтаж точно не найдем

В Парижі і Осло - будують нові трамвайні лінії.

Навіщо???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:34

  Первый написав:Всі пам’ятають док32?

Подивився відосик. Від 1500 уе за квадрат

А на форумі іксперди сміялися з ціни в 22 кгрн за квадрат…

да уж, собаки лают караван идет...
классика)
хотя...лично как по мне локация ну уж очень спорная...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:04

  kingkongovets написав:взяли за основу то, что было реально, так называемый «альтернативный проект» так называемого «инженера петрука» - красивый фейк, построить который там невозможно просто физически изза метро и коммуникаций


да, невозможно построить нашим конторам. Но поскольку через чужие конторы (иностранных исполнителей) бабосы отмыть тяжело, то в конкурсе "выиграл" проект попроще, который наши могут осилить (а потом и увеличить бюджет на него, я тут не путаю?)
Востаннє редагувалось baraka в Вів 06 лип, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока был на работе, zRadio писал, что к Кличко вопросы в части коррупции
Тот пост модераторы вытерли.

Но я про другое
Прошу модераторов мой пост оставить на какое-то время.

Разбор | Строить киевскую окружную за $3 млрд будут без Prozorro. Это "хуже, чем при Януковиче"?
"Десятки мільярдів гривень будуть витрачені на масштабний проєкт для будівництва Великої кільцевої дороги в обхід прозорих тендерних процедур, які покликані мінімізувати корупцію та забезпечити добросовісну конкуренцію"

Но тут zRadio молчит. Вообще.

Почти 100 ярдов гривен вывели из-под полного контроля.
И это при нынешних зеленомордых.
zRadio это не осуждает

А если не осуждает, то вполне одобряет.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  kingkongovets написав:взяли за основу то, что было реально, так называемый «альтернативный проект» так называемого «инженера петрука» - красивый фейк, построить который там невозможно просто физически изза метро и коммуникаций


да, невозможно построить нашим конторам. Но поскольку через чужие конторы (иностранных исполнителей) бабосы отмыть тяжело, то в конкурсе "выиграл" проект попроще, который наши могут осилить (а потом и увеличить бюджет на него, я тут не путаю?)


не путаете, а просто проецируете свою ментальность на других
шо непонятного во фразе «… к тому же он там попросту не нужен»?
и хьюм выше вполне доступно объяснил почему

зы: кстати рекомендую внимательнее изучить проект петрука, неужели вы думаете, шо там шото накрысить было бы сложнее?

зы: и кстати с чего это вы взяли, шо через забугорные компании отмывать бабло сложнее?
святая наивность, бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:03

  pesikot написав:Пока был на работе, zRadio писал, что к Кличко вопросы в части коррупции
Тот пост модераторы вытерли.

Но я про другое
Прошу модераторов мой пост оставить на какое-то время.

Разбор | Строить киевскую окружную за $3 млрд будут без Prozorro. Это "хуже, чем при Януковиче"?
"Десятки мільярдів гривень будуть витрачені на масштабний проєкт для будівництва Великої кільцевої дороги в обхід прозорих тендерних процедур, які покликані мінімізувати корупцію та забезпечити добросовісну конкуренцію"

Но тут zRadio молчит. Вообще.

Почти 100 ярдов гривен вывели из-под полного контроля.
И это при нынешних зеленомордых.
zRadio это не осуждает

А если не осуждает, то вполне одобряет.


Сам спросил, сам ответил - нормально так ) Д - дискуссия...

Любую непрозрачную процедуру выбора я осуждаю. Правда, внетендерная закупка автоматом не означает наличие коррупции - скорее требует повышенного общественного контроля. Коррупция - это несоответствие суммы контракта объему работ, что имело место в шулявском кейсе. Если строительство окружной дороги вокруг Киева не стоит 3 млрд долларов, значит коррупция и здесь имеет место - нужно искать похожие проекты по другим городам мира, чтобы понять, так это, или нет.

Контракт этот, кстати, отдают американцам. Ты такое любишь. Закупку тепловозов GE при наличии украинских производителей оправдывал аж плевался :oops:

Готтентотская мораль как она есть!
zРадио
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