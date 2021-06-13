Додано: Вів 06 лип, 2021 21:03

pesikot написав: Пока был на работе, zRadio писал, что к Кличко вопросы в части коррупции

Тот пост модераторы вытерли.



Но я про другое

Прошу модераторов мой пост оставить на какое-то время.



Разбор | Строить киевскую окружную за $3 млрд будут без Prozorro. Это "хуже, чем при Януковиче"?

"Десятки мільярдів гривень будуть витрачені на масштабний проєкт для будівництва Великої кільцевої дороги в обхід прозорих тендерних процедур, які покликані мінімізувати корупцію та забезпечити добросовісну конкуренцію"

Но тут zRadio молчит. Вообще.



Почти 100 ярдов гривен вывели из-под полного контроля.

И это при нынешних зеленомордых.

zRadio это не осуждает



А если не осуждает, то вполне одобряет. Пока был на работе,писал, что к Кличко вопросы в части коррупцииТот пост модераторы вытерли.Но я про другоеПрошу модераторов мой пост оставить на какое-то время.Но тутмолчит. Вообще.Почти 100 ярдов гривен вывели из-под полного контроля.И это при нынешних зеленомордых.это не осуждаетА если не осуждает, то вполне одобряет.

Сам спросил, сам ответил - нормально так ) Д - дискуссия...Любую непрозрачную процедуру выбора я осуждаю. Правда, внетендерная закупка автоматом не означает наличие коррупции - скорее требует повышенного общественного контроля. Коррупция - это несоответствие суммы контракта объему работ, что имело место в шулявском кейсе. Если строительство окружной дороги вокруг Киева не стоит 3 млрд долларов, значит коррупция и здесь имеет место - нужно искать похожие проекты по другим городам мира, чтобы понять, так это, или нет.Просто для референса: длина Шулявского путепровода - 0,4 км, окружной дороги Киева - 150 км. Первый обошелся дороже 1,6 млрд грн. С учетом этого, 150 км окружной за 100 млрд грн выглядят куда более разумно (а технических сложностей там тоже будет предостаточно).Контракт этот, кстати, отдают американцам. Ты такое любишь. Закупку тепловозов GE при наличии украинских производителей оправдывал аж плевалсяГоттентотская мораль как она есть!