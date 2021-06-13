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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 05:48
airmax78 написав: Прохожий написав: Первый написав:
Всі пам’ятають док32?
Подивився відосик. Від 1500 уе за квадрат
А на форумі іксперди сміялися з ціни в 22 кгрн за квадрат…
да уж, собаки лают караван идет...
классика)
хотя...лично как по мне локация ну уж очень спорная...
Да и дом на редкость уродливый получился.
Як і більшість сучасних новобудів, розрахованих на невибагливих простаків.
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