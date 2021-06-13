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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7820782178227823

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 05:48

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  Первый написав:Всі пам’ятають док32?

Подивився відосик. Від 1500 уе за квадрат

А на форумі іксперди сміялися з ціни в 22 кгрн за квадрат…

да уж, собаки лают караван идет...
классика)
хотя...лично как по мне локация ну уж очень спорная...

Да и дом на редкость уродливый получился.

Як і більшість сучасних новобудів, розрахованих на невибагливих простаків.
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  #<1 ... 7820782178227823
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