Звертаємо увагу на рівень інтелехту панянки:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 08:13
Ось портрет типового покупця дорогого житла в Києві.
Звертаємо увагу на рівень інтелехту панянки:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 07 лип, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лип, 2021 08:19
Из рейтинговых комментариев "Так вона ж москаля хотів розвести.Це взагалі не злочин.Москалі мають страждати і не важливо,які ті москалі.Це не злочин."
Понял, Франт в чем дело? В этом вся наша ментальность и смысл жизни
Додано: Сер 07 лип, 2021 08:54
В этой истории прекрасно все
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:08
зневага і презирство до законів - суть російської, української і взагалі постсовкової їліти. Прості люди - орієнтуються на свою їліту і копіюють її дії.
Моя знайома з Латвії, росіянка за національністю, дочка професора російської філології - багато мандрувала по світу. Вона визнала, що добре там, де не було московитів.
Долярчик, ти такий ловкий і хитрий українець! Геніальна ідея - позичити гроші у родичів на левандівську смарт-конурку, а свої гривни - покласти на гривневий депозит! Молодець!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 07 лип, 2021 09:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:09
Киевгорстрой может поднять стоимость жилья еще на 20% до конца года
на уже оплаченные квартиры поднятие цены будет?
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:16
Ходил по просмотрам квартир.
Примерно каждый третий или уже сидит за границей, или продает в связи с отъездом.
Выборка не репрезентативная.
Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны.
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:18
Прекрасна довгонога фотомодель з коханцем-альфонсом намагалась розвести богатого Буратіну на бабло))) велике бабло)))
Думаю, частина цього бабла зайшла би на КРЖН.
Проте план був необдуманим, виконавці - ліниві і тупуваті. Тому фокус не вдався, і фотомодель буде відпочивати в казьонному приміщенні декілька років. Можливо, порозумнішає?
Прошу уточнити - це звичайний Київ?
Чи Київ Реуса-Лібо?
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