RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782178227823782478257826>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:13

Ось портрет типового покупця дорогого житла в Києві.
Звертаємо увагу на рівень інтелехту панянки:

https://censor.net/ru/photo_news/327554 ... grn_vykupa
Востаннє редагувалось Frant в Сер 07 лип, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22101
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1367 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:19

  Frant написав:Ось портрет типового покупця дорогого житла в КИєві.
Звертаємо увагу на рівень інтелехту панянки:

https://censor.net/ru/photo_news/327554 ... grn_vykupa

Из рейтинговых комментариев "Так вона ж москаля хотів розвести.Це взагалі не злочин.Москалі мають страждати і не важливо,які ті москалі.Це не злочин."
Понял, Франт в чем дело? В этом вся наша ментальность и смысл жизни
sequence
 
Повідомлень: 5359
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:54

  Frant написав:Ось портрет типового покупця дорогого житла в КИєві.
Звертаємо увагу на рівень інтелехту панянки:

https://censor.net/ru/photo_news/327554 ... grn_vykupa


В этой истории прекрасно все
Grand Touring
 
Повідомлень: 777
З нами з: 23.03.20
Подякував: 267 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:В этом вся наша ментальность и смысл жизни

А для чого далеко йти, якщо тут, на форумі, ще той менталітет 😱
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 945
З нами з: 18.03.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:08

  sequence написав:
  Frant написав:Ось портрет типового покупця дорогого житла в КИєві.
Звертаємо увагу на рівень інтелехту панянки:

https://censor.net/ru/photo_news/327554 ... grn_vykupa

Из рейтинговых комментариев "Так вона ж москаля хотів розвести.Це взагалі не злочин.Москалі мають страждати і не важливо,які ті москалі.Це не злочин."
Понял, Франт в чем дело? В этом вся наша ментальность и смысл жизни

зневага і презирство до законів - суть російської, української і взагалі постсовкової їліти. Прості люди - орієнтуються на свою їліту і копіюють її дії.
Моя знайома з Латвії, росіянка за національністю, дочка професора російської філології - багато мандрувала по світу. Вона визнала, що добре там, де не було московитів. :mrgreen:

  Успіх написав:тут, на форумі, ще той менталітет

Долярчик, ти такий ловкий і хитрий українець! Геніальна ідея - позичити гроші у родичів на левандівську смарт-конурку, а свої гривни - покласти на гривневий депозит! Молодець! :lol:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 07 лип, 2021 09:12, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22101
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1367 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:09

Киевгорстрой может поднять стоимость жилья еще на 20% до конца года
https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... da-4004762

на уже оплаченные квартиры поднятие цены будет?
Grand Touring
 
Повідомлень: 777
З нами з: 23.03.20
Подякував: 267 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:16

Ходил по просмотрам квартир.
Примерно каждый третий или уже сидит за границей, или продает в связи с отъездом.
Выборка не репрезентативная.

Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны.
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38211
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3680 раз.
Подякували: 11607 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:18

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Ось портрет типового покупця дорогого житла в КИєві.
Звертаємо увагу на рівень інтелехту панянки:

https://censor.net/ru/photo_news/327554 ... grn_vykupa


В этой истории прекрасно все

Прекрасна довгонога фотомодель з коханцем-альфонсом намагалась розвести богатого Буратіну на бабло))) велике бабло)))
Думаю, частина цього бабла зайшла би на КРЖН.

Проте план був необдуманим, виконавці - ліниві і тупуваті. Тому фокус не вдався, і фотомодель буде відпочивати в казьонному приміщенні декілька років. Можливо, порозумнішає?

  zzzzzz написав:Ходил по просмотрам квартир.
Примерно каждый третий или уже сидит за границей, или продает в связи с отъездом.
Выборка не репрезентативная.


Прошу уточнити - це звичайний Київ?

Чи Київ Реуса-Лібо?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22101
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1367 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:24

Frant
Киев, квартиры 3-комнатные. 80-120 кв.м.
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38211
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3680 раз.
Подякували: 11607 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:32

  zzzzzz написав: продает в связи с отъездом.
я когда бизнес искал, чтоб купить, там все писали, что продают в связи с отъездом, никто не говорил - в связи с нерентабельностью.
Grand Touring
 
Повідомлень: 777
З нами з: 23.03.20
Подякував: 267 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 782178227823782478257826>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, zzzzzz і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2096, 2097, 2098
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20975 3656794
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 09:15
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 231642
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22647)
07.07.2021 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.