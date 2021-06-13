Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я когда бизнес искал, чтоб купить, там все писали, что продают в связи с отъездом, никто не говорил - в связи с нерентабельностью.
Хех, так треба бізнес правильно будувати, тоді, навіть, після його "обанкротення" і посилання всіх своїх клієнтів на йухх - бізнес може стартанути знову і "послані" клієнти - знову побіжать до них! https://youtu.be/FIr0KIQK9Rk
zzzzzz написав:Ходил по просмотрам квартир. Примерно каждый третий или уже сидит за границей, или продает в связи с отъездом. Выборка не репрезентативная.
Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны.
та ты не про рождаемость, а про цены расскажи, о том шо все плохо и будет еще хуже в 100500й раз повторять не нужно шо с ценами то? сваливающие отдают за безцинь? тут форум про цены на недвигу
У тебя походу уже совсем крыша поехала
привычный прыжок вбок в ответ на конкретный вопрос) чувак походил по просмотрам и на форуме про цены на недвигу решил поделиться важнейшей инфой о том шо все уезжают и демография отрицательная, а на уточняющий вопрос так шо же все таки с ценами завел разговор о поехавшей крыше
зы: я кстати о твоем психологическом здоровье переживал, полгода читая твою затянувшуюся ковидоистерику в фб о том шо мы все умрем бггг у тя реально шиза
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 лип, 2021 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Отаке пишут. В смысле клевещут - мы верим только Первому
А если серьезно, зря он так инфантильно реагирует. Этот фактор имеет не самое большое влияние на цены на РН. Просто как-то уж совсем нелогично надеяться, что при росте мировых цен в 4 раза внутриукраинские останутся на месте...
PS: кстати, спотовые цены на газ вчера резко скорректировались - плохой день для большинства коммодов (газ -12%, пшеница -5%, подсолнечник -6%)
zzzzzz написав:Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны
Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет.