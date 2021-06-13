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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78227823782478257826>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:37

  Grand Touring написав:
  zzzzzz написав: продает в связи с отъездом.
я когда бизнес искал, чтоб купить, там все писали, что продают в связи с отъездом, никто не говорил - в связи с нерентабельностью.


Не буду спорить, но это вторичный рынок, это не квартиры для перекупа.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:39

  zzzzzz написав:Ходил по просмотрам квартир.
Примерно каждый третий или уже сидит за границей, или продает в связи с отъездом.
Выборка не репрезентативная.

Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны.


та ты не про рождаемость, а про цены расскажи, о том шо все плохо и будет еще хуже в 100500й раз повторять не нужно
шо с ценами то? сваливающие отдают за безцинь?
тут форум про цены на недвигу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:40

  Grand Touring написав:
  zzzzzz написав: продает в связи с отъездом.
я когда бизнес искал, чтоб купить, там все писали, что продают в связи с отъездом, никто не говорил - в связи с нерентабельностью.

Хех, так треба бізнес правильно будувати, тоді, навіть, після його "обанкротення" і посилання всіх своїх клієнтів на йухх - бізнес може стартанути знову і "послані" клієнти - знову побіжать до них! :mrgreen: :lol:
https://youtu.be/FIr0KIQK9Rk
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:42

  zzzzzz написав:Frant
Киев, квартиры 3-комнатные. 80-120 кв.м.

Печерськ, ПОХ чи Ірпіньські Єпеня?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:44

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Ходил по просмотрам квартир.
Примерно каждый третий или уже сидит за границей, или продает в связи с отъездом.
Выборка не репрезентативная.

Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны.


та ты не про рождаемость, а про цены расскажи, о том шо все плохо и будет еще хуже в 100500й раз повторять не нужно
шо с ценами то? сваливающие отдают за безцинь?
тут форум про цены на недвигу


У тебя походу уже совсем крыша поехала
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:45

  Frant написав:
  zzzzzz написав:Frant
Киев, квартиры 3-комнатные. 80-120 кв.м.

Печерськ, ПОХ чи Ірпіньські Єпеня?


Левобержка, Русановка, Березняки
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:54

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Ходил по просмотрам квартир.
Примерно каждый третий или уже сидит за границей, или продает в связи с отъездом.
Выборка не репрезентативная.

Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны.


та ты не про рождаемость, а про цены расскажи, о том шо все плохо и будет еще хуже в 100500й раз повторять не нужно
шо с ценами то? сваливающие отдают за безцинь?
тут форум про цены на недвигу


У тебя походу уже совсем крыша поехала


привычный прыжок вбок в ответ на конкретный вопрос)
чувак походил по просмотрам и на форуме про цены на недвигу решил поделиться важнейшей инфой о том шо все уезжают и демография отрицательная, а на уточняющий вопрос так шо же все таки с ценами завел разговор о поехавшей крыше

зы: я кстати о твоем психологическом здоровье переживал, полгода читая твою затянувшуюся ковидоистерику в фб о том шо мы все умрем бггг
у тя реально шиза
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 лип, 2021 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:54

Отаке пишут. В смысле клевещут - мы верим только Первому :mrgreen:

А если серьезно, зря он так инфантильно реагирует. Этот фактор имеет не самое большое влияние на цены на РН. Просто как-то уж совсем нелогично надеяться, что при росте мировых цен в 4 раза внутриукраинские останутся на месте...

Зображення

PS: кстати, спотовые цены на газ вчера резко скорректировались - плохой день для большинства коммодов (газ -12%, пшеница -5%, подсолнечник -6%)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:03

  kingkongovets написав:
зы: я кстати о твоем психологическом здоровье переживал, полгода читая твою затянувшуюся ковидоистерику в фб о том шо мы все умрем бггг
у тя реально шиза


У тебя точна шиза уже, ты напоминаешь аргументацию домохозяек в домовых чатах :mrgreen:
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны

Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет.
Hotab
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