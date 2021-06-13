Додано: Сер 07 лип, 2021 10:24

sequence написав: zРадио написав: ..

PS: кстати, спотовые цены на газ вчера резко скорректировались - плохой день для большинства коммодов (газ -12%, пшеница -5%, подсолнечник -6%) ..PS: кстати, спотовые цены на газ вчера резко скорректировались - плохой день для большинства коммодов (газ -12%, пшеница -5%, подсолнечник -6%)

пляха, я совсем запутался - плохо для КРЖН когда газ/коммуналЪ растет или плохо когда падает?

или по любому плохо?? пляха, я совсем запутался - плохо для КРЖН когда газ/коммуналЪ растет или плохо когда падает?или по любому плохо??

Hotab написав: zzzzzz написав: Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны

Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет. Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет.

Вы запутались, потому что у вас навязчивая идея, что кто-то покушается на цены КРЖН, пока вы ждете ключи от своего недостроя. Не волнуйтесь, когда-нибудь продадите, но введение в эксплуатацию, вероятно, придется как раз на рынок покупателяВ Киеве второй год подряд миграционный отток (в дополнение к естественной убыли, продолжающейся не один десяток лет). Время, когда поток иссякнет, похоже, уже наступило. Жаль, нельзя посмотреть другие города-миллионники, потому что статистика по ним отдельно не публикуется - только область в целом