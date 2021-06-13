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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7823782478257826>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
зы: я кстати о твоем психологическом здоровье переживал, полгода читая твою затянувшуюся ковидоистерику в фб о том шо мы все умрем бггг
у тя реально шиза


У тебя точна шиза уже, ты напоминаешь аргументацию домохозяек в домовых чатах :mrgreen:
так шо с ценами, флудераст?
ты ж тот район уже несколько лет мониторишь, ну так поделись лучше статистикой по ценам за этот период, а не грузи оффтопом
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:16

  Hotab написав:
  zzzzzz написав:Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны

Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет.

Райцентры не города?
Guineapig
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:17

  zРадио написав:..
PS: кстати, спотовые цены на газ вчера резко скорректировались - плохой день для большинства коммодов (газ -12%, пшеница -5%, подсолнечник -6%)

пляха, я совсем запутался - плохо для КРЖН когда газ/коммуналЪ растет или плохо когда падает?
или по любому плохо??
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:19

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
У тебя точна шиза уже, ты напоминаешь аргументацию домохозяек в домовых чатах :mrgreen:
так шо с ценами, флудераст?
ты ж тот район уже несколько лет мониторишь, ну так поделись лучше статистикой по ценам за этот период, а не грузи оффтопом


Какое же ты больное на всю голову
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:22

  Guineapig написав:
  Hotab написав:
  zzzzzz написав:Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны

Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет.

Райцентры не города?

По новому админ-делению, когда их стало по 5 -7 на область, наверное уже только города. Я скорее говорил о райцентрах 3-летней давности. Где было полно "містечок". Сейчас это умирающие полусела.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Будете долго ржать, но всегда есть куда расти.
"По итогам июня 2021-го средневзвешенная цена квадратного метра квартир в московских новостройках массового сегмента достигла 242 тысяч рублей. За месяц «квадрат» подорожал на 1 процент, за год — на 37 процентов, свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру».... Средняя цена квартиры в столичной новостройке к июлю достигла 12,9 миллиона рублей, вплотную приблизившись к психологической отметке в 13 миллионов, следует из предоставленных материалов. За год ценник вырос на 26,5 процента."
Ясно, что там почти все ипотека, другие доходы и т.д. Но какбэ тренды схожие
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:24

  sequence написав:
  zРадио написав:..
PS: кстати, спотовые цены на газ вчера резко скорректировались - плохой день для большинства коммодов (газ -12%, пшеница -5%, подсолнечник -6%)

пляха, я совсем запутался - плохо для КРЖН когда газ/коммуналЪ растет или плохо когда падает?
или по любому плохо??


Вы запутались, потому что у вас навязчивая идея, что кто-то покушается на цены КРЖН, пока вы ждете ключи от своего недостроя. Не волнуйтесь, когда-нибудь продадите, но введение в эксплуатацию, вероятно, придется как раз на рынок покупателя

  Hotab написав:
  zzzzzz написав:Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны

Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет.


В Киеве второй год подряд миграционный отток (в дополнение к естественной убыли, продолжающейся не один десяток лет). Время, когда поток иссякнет, похоже, уже наступило. Жаль, нельзя посмотреть другие города-миллионники, потому что статистика по ним отдельно не публикуется - только область в целом
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:29

zРадио


Публикуется статистика на сайтах областных стат ведомств.
Вот например по Днепру
http://www.dneprstat.gov.ua/expres/2021 ... _04_21.pdf

Общая инфа здесь
http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:В Киеве второй год подряд миграционный отток (в дополнение к естественной убыли, продолжающейся не один десяток лет)


Тогда ждём с некоторым временным лагом падения.
Триггером могло бы выступить решение разморозить стройки, которые замерли за последние пару (?) лет. Нужно предложение, его избыток. Знаменитые "захаровские" темные окна)).

И да, к теме о высокой себестоимости за счёт коррупционной составляющей.
Коррупционная составляющая тоже зависит от спроса и наличия переизбытка. Есть спрос и дефицит - застройщики сумки с зеленью несут наперегонки для получения земли, разрешений и т.д. Ставки растут.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 07 лип, 2021 10:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:30

  kingkongovets написав:так шо с ценами, флудераст?
ты ж тот район уже несколько лет мониторишь, ну так поделись лучше статистикой по ценам за этот период, а не грузи оффтопом


Лето... сделок нет... "практики" нервничают...
zРадио
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