Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны
Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет.
zzzzzz написав:Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны
Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет.
Райцентры не города?
По новому админ-делению, когда их стало по 5 -7 на область, наверное уже только города. Я скорее говорил о райцентрах 3-летней давности. Где было полно "містечок". Сейчас это умирающие полусела.
Будете долго ржать, но всегда есть куда расти. "По итогам июня 2021-го средневзвешенная цена квадратного метра квартир в московских новостройках массового сегмента достигла 242 тысяч рублей. За месяц «квадрат» подорожал на 1 процент, за год — на 37 процентов, свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру».... Средняя цена квартиры в столичной новостройке к июлю достигла 12,9 миллиона рублей, вплотную приблизившись к психологической отметке в 13 миллионов, следует из предоставленных материалов. За год ценник вырос на 26,5 процента." Ясно, что там почти все ипотека, другие доходы и т.д. Но какбэ тренды схожие
zРадио написав:.. PS: кстати, спотовые цены на газ вчера резко скорректировались - плохой день для большинства коммодов (газ -12%, пшеница -5%, подсолнечник -6%)
пляха, я совсем запутался - плохо для КРЖН когда газ/коммуналЪ растет или плохо когда падает? или по любому плохо??
Вы запутались, потому что у вас навязчивая идея, что кто-то покушается на цены КРЖН, пока вы ждете ключи от своего недостроя. Не волнуйтесь, когда-нибудь продадите, но введение в эксплуатацию, вероятно, придется как раз на рынок покупателя
Hotab написав:
zzzzzz написав:Но если посмотреть на динамику рождаемости в стране, все становится очень даже очевидно. Сваливают людишки из страны
Население стремительно падает и природно, и выезжает. Но это за счёт сел, где уже пустые улицы встречаются; и отчасти райцентров, где куча хат в вечной продаже хотя бы за цену стройматериалов. Особенно если село не на трассе, а "в сторонке". Города пока по прежнему всасывают в себя всю сельскую молодежь и поток идёт. Наверное и он когда-то иссякнет, и тогда... А пока падения нет.
В Киеве второй год подряд миграционный отток (в дополнение к естественной убыли, продолжающейся не один десяток лет). Время, когда поток иссякнет, похоже, уже наступило. Жаль, нельзя посмотреть другие города-миллионники, потому что статистика по ним отдельно не публикуется - только область в целом
zРадио написав:В Киеве второй год подряд миграционный отток (в дополнение к естественной убыли, продолжающейся не один десяток лет)
Тогда ждём с некоторым временным лагом падения. Триггером могло бы выступить решение разморозить стройки, которые замерли за последние пару (?) лет. Нужно предложение, его избыток. Знаменитые "захаровские" темные окна)).
И да, к теме о высокой себестоимости за счёт коррупционной составляющей. Коррупционная составляющая тоже зависит от спроса и наличия переизбытка. Есть спрос и дефицит - застройщики сумки с зеленью несут наперегонки для получения земли, разрешений и т.д. Ставки растут.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 07 лип, 2021 10:37, всього редагувалось 2 разів.