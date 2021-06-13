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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:31
Спасибо, поизучаю. Миграционное сальдо и по Днепру, значит, отрицательное...
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:37
Hotab написав:
По новому админ-делению, когда их стало по 5 -7 на область, наверное уже только города. Я скорее говорил о райцентрах 3-летней давности. Где было полно "містечок". Сейчас это умирающие полусела.
Тогда согласен.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:39
zРадио написав: kingkongovets написав:
так шо с ценами, флудераст?
ты ж тот район уже несколько лет мониторишь, ну так поделись лучше статистикой по ценам за этот период, а не грузи оффтопом
Лето... сделок нет... "практики" нервничают...
а по просмотрам теоретик типа ходил?
шоп собрать инфу кто продает вторичку на лб?
не захотел женя про динамику цены в своем сегменте говорить, а мне было бы интересно это услышать от человека, который уже несколько лет подряд долдонит шо все упадет
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:42
kingkongovets написав:
а по просмотрам теоретик типа ходил?
шоп собрать инфу кто продает вторичку на лб?
не захотел женя про динамику цены в своем сегменте говорить, а мне было бы интересно это услышать от человека, который уже несколько лет подряд долдонит шо все упадет
Слушай, я тебе что-то должен ? Иди со своими высерами потроль кого-то другого. Мне не интересно с таким шизанутым как ты общаться.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:43
Hotab написав:
Тогда ждём с некоторым временным лагом падения.
Триггером могло бы выступить решение разморозить стройки, которые замерли за последние пару (?) лет. Нужно предложение
Да, верно. За прошлый год ввод снизился на 70%, новые старты - на 80%. Растишки не нарадуются дефициту, не понимая, что все равно предложение придется увеличить, чтобы достроить ранее начатое
Hotab написав:
И да, к теме о высокой себестоимости за счёт коррупционной составляющей.
Коррупционная составляющая тоже зависит от спроса и наличия переизбытка. Есть спрос и дефицит - застройщики сумки с зеленью несут наперегонки для получения земли, разрешений и т.д. Ставки растут.
Ну та же Молчанова за землю на осокорковских озерах все обязательства Аркады готова на себя брать... Правда, там и кусок очень неслабый - можно 40-45 больших домов построить
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:45
kingkongovets написав:
который уже несколько лет подряд долдонит шо все упадет
А тебе что, впервой в эту лужу садиться? Наверняка, были такие форумчане и в 2007-2008 гг - долдонили о том, что все упадет, ты отправлял их на просмотры и надувал щеки. Мол, смотри, умник - не падает, а растет. И кто в итоге обкакался?..
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:49
zzzzzz написав:Слушай, я тебе что-то должен ? Иди со своими высерами потроль кого-то другого. Мне не интересно с таким шизанутым как ты общаться.
а к тебе кто то обращался, истеричка?
я три раза тебе спрашивал по теме ветки, но ты в ответ лишь хамил и огрызался, я понял шо адекватного ответа по сути от тебя как всегда не дождешься и прекратил диалог, чего ты рефлексируешь то, шизик?
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:50
zРадио написав: kingkongovets написав:
который уже несколько лет подряд долдонит шо все упадет
А тебе что, впервой в эту лужу садиться? Наверняка, были такие форумчане и в 2007-2008 гг - долдонили о том, что все упадет, ты отправлял их на просмотры и надувал щеки. Мол, смотри, умник - не падает, а растет. И кто в итоге обкакался?..
я тут пишу с 2016но и обкакивались и садились в лужу пока лишь только мои оппоненты-обвалишки типа тебя и зета, таковы факты)
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:58
zРадио написав:
В Киеве второй год подряд миграционный отток (в дополнение к естественной убыли, продолжающейся не один десяток лет). Время, когда поток иссякнет, похоже, уже наступило.
я про це писав ще два роки назад.
Емігранти-понаєхи не бажають сюди їхати - працювати за медіанну ЗП 270 дол/міс у них, очевидно, немає натхнення.
zРадио написав:
"практики" нервничают...
Деякі практики вміють лише кататись на триколісному велосипеді та давати хабарі для доступу до оренди казьонної нерухомості.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 07 лип, 2021 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:58
kingkongovets написав:
я тут пишу с 2016но и обкакивались и садились в лужу пока лишь только мои оппоненты-обвалишки типа тебя и зета, таковы факты)
На рынке ты точно не с 2016-го. Сколько раз шерсть брили, вечный ты оппонент обвалишкам?
Уверен, к осени 2008-го ты еще и по уши в кредитах подошел...
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