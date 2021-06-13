Додано: Сер 07 лип, 2021 11:03

kingkongovets написав: zРадио написав: kingkongovets написав: который уже несколько лет подряд долдонит шо все упадет который уже несколько лет подряд долдонит шо все упадет



А тебе что, впервой в эту лужу садиться? Наверняка, были такие форумчане и в 2007-2008 гг - долдонили о том, что все упадет, ты отправлял их на просмотры и надувал щеки. Мол, смотри, умник - не падает, а растет. И кто в итоге обкакался?.. А тебе что, впервой в эту лужу садиться? Наверняка, были такие форумчане и в 2007-2008 гг - долдонили о том, что все упадет, ты отправлял их на просмотры и надувал щеки. Мол, смотри, умник - не падает, а растет. И кто в итоге обкакался?.. я тут пишу с 2016но и обкакивались и садились в лужу пока лишь только мои оппоненты-обвалишки типа тебя и зета, таковы факты) я тут пишу с 2016но и обкакивались и садились в лужу пока лишь только мои оппоненты-обвалишки типа тебя и зета, таковы факты)

Если США продолжат печатать деньги в том же темпе то мы и нефть по 200 баксов можем увидеть, и золото по 3000 за унцию. И курс может быть 20 грн за доллар.Но твоему скудному уму это трудно понять, что за прошедший Ковидный год экономика нигде не выросла, для поддержания экономической активности просто напечатали деньги, что привело к росту цен.Если бы не было таког печатания денег, то ценники были бы -15% ...-30%Ты же в этом видишь какую-то свою гениальность предсказания.Но ты же не хочешь вспоминать как в начале эпидемии Ковида нефть ушла в минуса ? Почему ты это не впоминаешь ?