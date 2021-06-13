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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:43
Hotab написав:
Тогда ждём с некоторым временным лагом падения.
Триггером могло бы выступить решение разморозить стройки, которые замерли за последние пару (?) лет. Нужно предложение
Да, верно. За прошлый год ввод снизился на 70%, новые старты - на 80%. Растишки не нарадуются дефициту, не понимая, что все равно предложение придется увеличить, чтобы достроить ранее начатое
Hotab написав:
И да, к теме о высокой себестоимости за счёт коррупционной составляющей.
Коррупционная составляющая тоже зависит от спроса и наличия переизбытка. Есть спрос и дефицит - застройщики сумки с зеленью несут наперегонки для получения земли, разрешений и т.д. Ставки растут.
Ну та же Молчанова за землю на осокорковских озерах все обязательства Аркады готова на себя брать... Правда, там и кусок очень неслабый - можно 40-45 больших домов построить
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:50
zРадио написав: kingkongovets написав:
который уже несколько лет подряд долдонит шо все упадет
А тебе что, впервой в эту лужу садиться? Наверняка, были такие форумчане и в 2007-2008 гг - долдонили о том, что все упадет, ты отправлял их на просмотры и надувал щеки. Мол, смотри, умник - не падает, а растет. И кто в итоге обкакался?..
я тут пишу с 2016но и обкакивались и садились в лужу пока лишь только мои оппоненты-обвалишки типа тебя и зета, таковы факты)
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:58
zРадио написав:
В Киеве второй год подряд миграционный отток (в дополнение к естественной убыли, продолжающейся не один десяток лет). Время, когда поток иссякнет, похоже, уже наступило.
я про це писав ще два роки назад.
Емігранти-понаєхи не бажають сюди їхати - працювати за медіанну ЗП 270 дол/міс у них, очевидно, немає натхнення.
zРадио написав:
"практики" нервничают...
Деякі практики вміють лише кататись на триколісному велосипеді та давати хабарі для доступу до оренди казьонної нерухомості.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 07 лип, 2021 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:58
kingkongovets написав:
я тут пишу с 2016но и обкакивались и садились в лужу пока лишь только мои оппоненты-обвалишки типа тебя и зета, таковы факты)
На рынке ты точно не с 2016-го. Сколько раз шерсть брили, вечный ты оппонент обвалишкам?
Уверен, к осени 2008-го ты еще и по уши в кредитах подошел...
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:03
kingkongovets написав: zРадио написав: kingkongovets написав:
который уже несколько лет подряд долдонит шо все упадет
А тебе что, впервой в эту лужу садиться? Наверняка, были такие форумчане и в 2007-2008 гг - долдонили о том, что все упадет, ты отправлял их на просмотры и надувал щеки. Мол, смотри, умник - не падает, а растет. И кто в итоге обкакался?..
я тут пишу с 2016но и обкакивались и садились в лужу пока лишь только мои оппоненты-обвалишки типа тебя и зета, таковы факты)
Если США продолжат печатать деньги в том же темпе то мы и нефть по 200 баксов можем увидеть, и золото по 3000 за унцию. И курс может быть 20 грн за доллар.
Но твоему скудному уму это трудно понять, что за прошедший Ковидный год экономика нигде не выросла, для поддержания экономической активности просто напечатали деньги, что привело к росту цен.
Если бы не было таког печатания денег, то ценники были бы -15% ...-30%
Ты же в этом видишь какую-то свою гениальность предсказания.
Но ты же не хочешь вспоминать как в начале эпидемии Ковида нефть ушла в минуса ? Почему ты это не впоминаешь ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:10
zzzzzz написав: Frant написав: zzzzzz написав:Frant
Киев, квартиры 3-комнатные. 80-120 кв.м.
Печерськ, ПОХ чи Ірпіньські Єпеня?
Левобержка, Русановка, Березняки
Загалом, новобуд середнього цінового сегменту.
Власники не повинні виїзжати на закордонний ПМЖ - житло комфортне і сучасне, збудовано і куплено недавно. Останні 10-15 років, не більше.
Тобто власники - ще молоді люди.
Не хочеться вірити, проте флетлордству в Києві, схоже, приходить капець.
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Не варто вступати в дебати з любителем триколісних влосипедів.
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Frant
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:15
Первый написав:
Який автотранспорт? В центр в’їзд платний буде.
Або там живеш, або за гроші. Як у нормальних містах
Для всех? или НАБУ, ДБР, ГПУ, КМДА, ВР, Кабмин и прочее ЁПРСТ будут по бесплатным спецпропускам на джипах ездить?
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Serg-ik
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:16
zzzzzz написав:
Если США продолжат печатать деньги в том же темпе то мы и нефть по 200 баксов можем увидеть, и золото по 3000 за унцию. И курс может быть 20 грн за доллар.
Но твоему скудному уму это трудно понять, что за прошедший Ковидный год экономика нигде не выросла, для поддержания экономической активности просто напечатали деньги, что привело к росту цен.
Если бы не было таког печатания денег, то ценники были бы -15% ...-30%
Не смогут они печатать дольше, чем до конца текущего года. Номинальные доходы американцев уже не поспевают за инфляцией, основными бенефициарами которой являются какие-то заморские папуасы типа нашего Ахметова, или российского Усманова. Резервный статус доллара тоже под угрозой - чем только институционалы не хеджируются, даже биткоином...
Впереди нас ждет стерилизация лишней ликвидности по всему миру. Причем в таких же триллионных масштабах, как и сама эмиссия...
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zРадио
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:19
kingkongovets написав:
затем, что красная ветка перегружена, а современный трамвай - на сегодня самый удобный и предсказуемый наземный транспорт, об этом говорит весь мировой опыт
Не Вы ли приветствовали демонтаж трамвайной линии с Набережного шоссе?
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:19
zРадио написав:
Впереди нас ждет стерилизация лишней ликвидности по всему миру. Таких же астрономических масштабов, как и сама эмиссия..
Щось таке ми вже проходили.
Правда, зменшити об,єм доларової маси до рівня 2019 - не вдастся, та й немає такої мети.
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Frant
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