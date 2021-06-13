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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7824782578267827>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:19

zРадио
Да понятно что США будут сокращать все эти программы поддержания штанов, иначе работать вообще никто не захочет. Вопрос в скорости сокращения ликвидности и масштабов.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и кстати с чего это вы взяли, шо через забугорные компании отмывать бабло сложнее?
святая наивность, бгг

Значит Вы в теме?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:

На рынке ты точно не с 2016-го. Сколько раз шерсть брили, вечный ты оппонент обвалишкам? :mrgreen: Уверен, к осени 2008-го ты еще и по уши в кредитах подошел...


а с чего ты взял шо я всегда оппонент обвалишкам и вообще мне выгоден только рост?
снова шаблоны и примитивность мышления, как и во всем остальном, типа твоей «уверенности», шо я в 2008ом был «по уши в кредитах»?
я не строю прогнозы, не покупаю недвигк лишь в «окнах возможностей» и вообще не считаю ее вечной ценностью, которая должна всегда дорожать - для меня это просто средства производства и покупаю я тогда, когда у меня есть деньги и я вижу интересное предложение, так вот сейчас деньги есть, а предложения нет и аренда в отличии от цены метра не растет
это я к тому пишу, шоп ты прекратил гнать шо «практики всегда топят за дорожай»
я уже много раз говорил - нет никаких растишек, есть практики- реалисты и теоретики-мечтатели
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:Будете долго ржать, но всегда есть куда расти.
"По итогам июня 2021-го средневзвешенная цена квадратного метра квартир в московских новостройках массового сегмента достигла 242 тысяч рублей. За месяц «квадрат» подорожал на 1 процент, за год — на 37 процентов, свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру».... Средняя цена квартиры в столичной новостройке к июлю достигла 12,9 миллиона рублей, вплотную приблизившись к психологической отметке в 13 миллионов, следует из предоставленных материалов. За год ценник вырос на 26,5 процента."
Ясно, что там почти все ипотека, другие доходы и т.д. Но какбэ тренды схожие
Они давно все меряют только рублями, потому у них банально инфляция и девал тоже "рост" рисуют
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:46

  Faceless написав:..Они давно все меряют только рублями, потому у них банально инфляция и девал тоже "рост" рисуют

согласен, но: 1) курс за год плюс-минус тот же; 2) просто умножьте на 0,37 и поймете, что ТТ вовсе не дорогой, а примерно как унылый "комфорт" где-то в Южном Бутово ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:00

  Frant написав:Щось таке ми вже проходили.
Правда, зменшити об,єм доларової маси до рівня 2019 - не вдастся, та й немає такої мети.


Верно. Денежку начнут парковать в госдолге - им и инфраструктурный пакет финансировать, и регулярный бюджетный дефицит, и к таргетированию инфляции возвращаться... Эмитент СКВ любой рыночный сценарий повернет в свою пользу

  kingkongovets написав:а с чего ты взял шо я всегда оппонент обвалишкам и вообще мне выгоден только рост?
снова шаблоны и примитивность мышления, как и во всем остальном, типа твоей «уверенности», шо я в 2008ом был «по уши в кредитах»?
я не строю прогнозы, не покупаю недвигк лишь в «окнах возможностей» и вообще не считаю ее вечной ценностью, которая должна всегда дорожать - для меня это просто средства производства и покупаю я тогда, когда у меня есть деньги и я вижу интересное предложение, так вот сейчас деньги есть, а предложения нет и аренда в отличии от цены метра не растет
это я к тому пишу, шоп ты прекратил гнать шо «практики всегда топят за дорожай»
я уже много раз говорил - нет никаких растишек, есть практики- реалисты и теоретики-мечтатели


"Практик-реалист", интересное предложение может быть на 10-20% дешевле рынка, а колебания самого рынка - и на 40-60% не редкость. Кого ты на голубом глазу тут убеждаешь, что состояние рынка - вторично? Своих лопоухих читателей? Такое...

Ок, допустим, ты не считаешь, что рынок всегда растет, но ты пропагандируешь, что на любом рынке есть интересное. Может приведешь практические примеры успешных покупок в 2007-м и 2013-м?

PS: только "сложные юридические схемы", пож-ста, в качестве примеров не приводи - это не имеет отношения к РН, это совсем другая экспертиза
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 07 лип, 2021 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01

kingkongovets
Да не топлю я за обвал, я пишу про факты.
Куда ты денешь отрицательную демографию ? Она есть, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets
Да не топлю я за обвал, я пишу про факты.
Куда ты денешь отрицательную демографию ? Она есть, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.
Так а все же, какая динамика цен по таким объектам за последние пару лет? Я детально так долго не мониторил, но из того, что сейчас вижу, идёт все более сильное расслоение между старыми домами, особенно панелью, и относительно новыми и новостроем, и последние уже обошли довоенный уровень
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:08

  zzzzzz написав:kingkongovets
Да не топлю я за обвал, я пишу про факты.
Куда ты денешь отрицательную демографию ? Она есть, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.


про какие факты? про то шо все уезжают и демография отрицательная?
лучше напиши как цена в твоем сегменте за 3 года изменилась, а все эти разговоры о том шо мы все умрем оставь для продавцов - мож и проникнутся да шото сбросят со страху бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:14

  zzzzzz написав:..
Куда ты денешь отрицательную демографию? Она есть, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.

когда садишься утром за руль или пытаешься где-то на условной Левобережке или Святошино влезть в метро, так и хочется вспомнить незлым тихим "отрицательная демография в Киеве, положительная в пригороде". С каждым годом все хуже. И это с учетом, что многие перешли на удаленку или самокаты. Ну не вижу я заколоченных окон, даже в хрущиках на ДВРЗ.
Каждый, кто пишет, что столица вымирает, натурально, то ли на улицу не выходит, то ли в Киеве не живет.
В новом доме на этаже в 6 квартир я года три жил сам - соседи неспеша доделывали ремонты. Тогда я чуть было не поверил в "навес" и "обвал". Теперь все в сборе: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин - ежедневный срач за парковку и прочие прелести человейника.
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