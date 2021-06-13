zРадио
Да понятно что США будут сокращать все эти программы поддержания штанов, иначе работать вообще никто не захочет. Вопрос в скорости сокращения ликвидности и масштабов.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:19
zРадио
Да понятно что США будут сокращать все эти программы поддержания штанов, иначе работать вообще никто не захочет. Вопрос в скорости сокращения ликвидности и масштабов.
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а с чего ты взял шо я всегда оппонент обвалишкам и вообще мне выгоден только рост?
снова шаблоны и примитивность мышления, как и во всем остальном, типа твоей «уверенности», шо я в 2008ом был «по уши в кредитах»?
я не строю прогнозы, не покупаю недвигк лишь в «окнах возможностей» и вообще не считаю ее вечной ценностью, которая должна всегда дорожать - для меня это просто средства производства и покупаю я тогда, когда у меня есть деньги и я вижу интересное предложение, так вот сейчас деньги есть, а предложения нет и аренда в отличии от цены метра не растет
это я к тому пишу, шоп ты прекратил гнать шо «практики всегда топят за дорожай»
я уже много раз говорил - нет никаких растишек, есть практики- реалисты и теоретики-мечтатели
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Они давно все меряют только рублями, потому у них банально инфляция и девал тоже "рост" рисуют
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:46
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:00
Верно. Денежку начнут парковать в госдолге - им и инфраструктурный пакет финансировать, и регулярный бюджетный дефицит, и к таргетированию инфляции возвращаться... Эмитент СКВ любой рыночный сценарий повернет в свою пользу
"Практик-реалист", интересное предложение может быть на 10-20% дешевле рынка, а колебания самого рынка - и на 40-60% не редкость. Кого ты на голубом глазу тут убеждаешь, что состояние рынка - вторично? Своих лопоухих читателей? Такое...
Ок, допустим, ты не считаешь, что рынок всегда растет, но ты пропагандируешь, что на любом рынке есть интересное. Может приведешь практические примеры успешных покупок в 2007-м и 2013-м?
PS: только "сложные юридические схемы", пож-ста, в качестве примеров не приводи - это не имеет отношения к РН, это совсем другая экспертиза
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 07 лип, 2021 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01
kingkongovets
Да не топлю я за обвал, я пишу про факты.
Куда ты денешь отрицательную демографию ? Она есть, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так а все же, какая динамика цен по таким объектам за последние пару лет? Я детально так долго не мониторил, но из того, что сейчас вижу, идёт все более сильное расслоение между старыми домами, особенно панелью, и относительно новыми и новостроем, и последние уже обошли довоенный уровень
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:08
про какие факты? про то шо все уезжают и демография отрицательная?
лучше напиши как цена в твоем сегменте за 3 года изменилась, а все эти разговоры о том шо мы все умрем оставь для продавцов - мож и проникнутся да шото сбросят со страху бгг
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:14
когда садишься утром за руль или пытаешься где-то на условной Левобережке или Святошино влезть в метро, так и хочется вспомнить незлым тихим "отрицательная демография в Киеве, положительная в пригороде". С каждым годом все хуже. И это с учетом, что многие перешли на удаленку или самокаты. Ну не вижу я заколоченных окон, даже в хрущиках на ДВРЗ.
Каждый, кто пишет, что столица вымирает, натурально, то ли на улицу не выходит, то ли в Киеве не живет.
В новом доме на этаже в 6 квартир я года три жил сам - соседи неспеша доделывали ремонты. Тогда я чуть было не поверил в "навес" и "обвал". Теперь все в сборе: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин - ежедневный срач за парковку и прочие прелести человейника.
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