Додано: Сер 07 лип, 2021 11:25

zРадио написав: kingkongovets написав:



На рынке ты точно не с 2016-го. Сколько раз шерсть брили, вечный ты оппонент обвалишкам? Уверен, к осени 2008-го ты еще и по уши в кредитах подошел... На рынке ты точно не с 2016-го. Сколько раз шерсть брили, вечный ты оппонент обвалишкам?Уверен, к осени 2008-го ты еще и по уши в кредитах подошел...

а с чего ты взял шо я всегда оппонент обвалишкам и вообще мне выгоден только рост?снова шаблоны и примитивность мышления, как и во всем остальном, типа твоей «уверенности», шо я в 2008ом был «по уши в кредитах»?я не строю прогнозы, не покупаю недвигк лишь в «окнах возможностей» и вообще не считаю ее вечной ценностью, которая должна всегда дорожать - для меня это просто средства производства и покупаю я тогда, когда у меня есть деньги и я вижу интересное предложение, так вот сейчас деньги есть, а предложения нет и аренда в отличии от цены метра не растетэто я к тому пишу, шоп ты прекратил гнать шо «практики всегда топят за дорожай»я уже много раз говорил - нет никаких растишек, есть практики- реалисты и теоретики-мечтатели