Додано: Сер 07 лип, 2021 12:21

zРадио написав: "Практик-реалист", интересное предложение может быть на 10-20% дешевле рынка, а колебания самого рынка - и на 40-60% не редкость. Кого ты на голубом глазу тут убеждаешь, что состояние рынка - вторично? Своих лопоухих читателей? Такое...



Ок, допустим, ты не считаешь, что рынок всегда растет, но ты пропагандируешь, что на любом рынке есть интересное. Может приведешь практические примеры успешных покупок в 2007-м и 2013-м?



PS: только "сложные юридические схемы", пож-ста, в качестве примеров не приводи - это не имеет отношения к РН, это совсем другая экспертиза "Практик-реалист", интересное предложение может быть на 10-20% дешевле рынка, а колебания самого рынка - и на 40-60% не редкость. Кого ты на голубом глазу тут убеждаешь, что состояние рынка - вторично? Своих лопоухих читателей? Такое...Ок, допустим, ты не считаешь, что рынок всегда растет, но ты пропагандируешь, что на любом рынке есть интересное. Может приведешь практические примеры успешных покупок в 2007-м и 2013-м?PS: только "сложные юридические схемы", пож-ста, в качестве примеров не приводи - это не имеет отношения к РН, это совсем другая экспертиза

ты дупля не рубишь в этом бизнесе, зато упорно пытаешься умничать)рынок стрит ритейла а центре - это не оп с кучей однотипных вариантов (хотя даже там тебе всего не покажут), или борд с жилой советской вторичкой, тут твои примитивные шаблоны не работают, в этом сегменте вообще нормальных рабочих вариантов по приемлемой цене практически не бывает и если шото появляется - за ним тут же выстраивается очередь из "своих", поэтому -15-20%% от реальной цены - это ооочень хорошее предложения на любом рынкезы: а шоп поставить точку с твоим бредом про рейдерство могу лишь сказать, шо иногда сделки вообще проходят за пределами юрисдикции украины со всеми вытекающими, да и оплату иногда в таких сделках требуют авансом, так шо уйми свою примитивную фантазию и успокойся наконец, знаток всего и вся)