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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7824782578267827

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:16

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =383678657

260 куе.

Интересно, сколько она стоила 3 года назад примерно.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:"Практик-реалист", интересное предложение может быть на 10-20% дешевле рынка, а колебания самого рынка - и на 40-60% не редкость. Кого ты на голубом глазу тут убеждаешь, что состояние рынка - вторично? Своих лопоухих читателей? Такое...

Ок, допустим, ты не считаешь, что рынок всегда растет, но ты пропагандируешь, что на любом рынке есть интересное. Может приведешь практические примеры успешных покупок в 2007-м и 2013-м?

PS: только "сложные юридические схемы", пож-ста, в качестве примеров не приводи - это не имеет отношения к РН, это совсем другая экспертиза


ты дупля не рубишь в этом бизнесе, зато упорно пытаешься умничать)
рынок стрит ритейла а центре - это не оп с кучей однотипных вариантов (хотя даже там тебе всего не покажут), или борд с жилой советской вторичкой, тут твои примитивные шаблоны не работают, в этом сегменте вообще нормальных рабочих вариантов по приемлемой цене практически не бывает и если шото появляется - за ним тут же выстраивается очередь из "своих", поэтому -15-20%% от реальной цены - это ооочень хорошее предложения на любом рынке

зы: а шоп поставить точку с твоим бредом про рейдерство могу лишь сказать, шо иногда сделки вообще проходят за пределами юрисдикции украины со всеми вытекающими, да и оплату иногда в таких сделках требуют авансом, так шо уйми свою примитивную фантазию и успокойся наконец, знаток всего и вся)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 лип, 2021 12:29, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:21

  Faceless написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Да не топлю я за обвал, я пишу про факты.
Куда ты денешь отрицательную демографию ? Она есть, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.
Так а все же, какая динамика цен по таким объектам за последние пару лет? Я детально так долго не мониторил, но из того, что сейчас вижу, идёт все более сильное расслоение между старыми домами, особенно панелью, и относительно новыми и новостроем, и последние уже обошли довоенный уровень


Я на просмотры раньше не ходил. ( был пару раз в строящихся домах )
За 2 года цены вроде как подросли.
Но например Парковые озера как продавали 2 года назад условно 100 метров по 1к за метр, так и продают. Просто цена ремонта добавилась.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:23

  Faceless написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:zРадио

Не пручайся.
Ти зрозумів що написав дурь.

Масова заборгованість перед державними компаніями можлива лише по комуналці. А комунальні рахунки на орендаря не пере оформляють., тому із зп картки орендаря комуналку списувати не будуть.


Это ты не хочешь признать, что сел в лужу. Тем не менее, придется. Приват - крупнейший в Украине кредитор, которому принадлежит половина всего розничного долга. И это госкомпания.

Извиняйся!

Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.

Только мне кажется что Зе Радист реально тупой?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:28

Отголоски недалекого прошлого с квартирным бумом

Инвесторы Аркады сегодня митингуют
https://focus.ua/ukraine/487313-investo ... obki-video
Дружбан ПАПы как бы плохой бизнесмен
Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом Автомобильную компанию Богдан Моторс, входящую в корпорацию Богдан Олега Гладсковского и открыл ликвидационную процедуру. Об этом пишет finbalance со ссылкой на решение суда.
В апреле суд утвердил реестр требований кредиторов компании на сумму 6,7 млрд грн

https://biz.liga.net/ekonomika/avto/nov ... -bankrotom
интересно, будет новая земелька для Рыбальского-2?
Справа Генерала Павловського: суд заарештував директора “Кузні на Рибальському”
https://prm.ua/sprava-henerala-pavlovsk ... ybalskomu/
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:32

Я у мамыдизайнер )


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