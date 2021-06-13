Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:"Практик-реалист", интересное предложение может быть на 10-20% дешевле рынка, а колебания самого рынка - и на 40-60% не редкость. Кого ты на голубом глазу тут убеждаешь, что состояние рынка - вторично? Своих лопоухих читателей? Такое...
Ок, допустим, ты не считаешь, что рынок всегда растет, но ты пропагандируешь, что на любом рынке есть интересное. Может приведешь практические примеры успешных покупок в 2007-м и 2013-м?
PS: только "сложные юридические схемы", пож-ста, в качестве примеров не приводи - это не имеет отношения к РН, это совсем другая экспертиза
ты дупля не рубишь в этом бизнесе, зато упорно пытаешься умничать) рынок стрит ритейла а центре - это не оп с кучей однотипных вариантов (хотя даже там тебе всего не покажут), или борд с жилой советской вторичкой, тут твои примитивные шаблоны не работают, в этом сегменте вообще нормальных рабочих вариантов по приемлемой цене практически не бывает и если шото появляется - за ним тут же выстраивается очередь из "своих", поэтому -15-20%% от реальной цены - это ооочень хорошее предложения на любом рынке
зы: а шоп поставить точку с твоим бредом про рейдерство могу лишь сказать, шо иногда сделки вообще проходят за пределами юрисдикции украины со всеми вытекающими, да и оплату иногда в таких сделках требуют авансом, так шо уйми свою примитивную фантазию и успокойся наконец, знаток всего и вся)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 лип, 2021 12:29, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz написав:kingkongovets Да не топлю я за обвал, я пишу про факты. Куда ты денешь отрицательную демографию ? Она есть, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.
Так а все же, какая динамика цен по таким объектам за последние пару лет? Я детально так долго не мониторил, но из того, что сейчас вижу, идёт все более сильное расслоение между старыми домами, особенно панелью, и относительно новыми и новостроем, и последние уже обошли довоенный уровень
Я на просмотры раньше не ходил. ( был пару раз в строящихся домах ) За 2 года цены вроде как подросли. Но например Парковые озера как продавали 2 года назад условно 100 метров по 1к за метр, так и продают. Просто цена ремонта добавилась.
Масова заборгованість перед державними компаніями можлива лише по комуналці. А комунальні рахунки на орендаря не пере оформляють., тому із зп картки орендаря комуналку списувати не будуть.
Это ты не хочешь признать, что сел в лужу. Тем не менее, придется. Приват - крупнейший в Украине кредитор, которому принадлежит половина всего розничного долга. И это госкомпания.
Извиняйся!
Выводы в корне ошибочны. Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда. Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.
Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом Автомобильную компанию Богдан Моторс, входящую в корпорацию Богдан Олега Гладсковского и открыл ликвидационную процедуру. Об этом пишет finbalance со ссылкой на решение суда. В апреле суд утвердил реестр требований кредиторов компании на сумму 6,7 млрд грн
Интересно, сколько она стоила 3 года назад примерно.
Неплохая кватира, но продать будет непросто. Совет от мамкиного дизайнера: осторожнее с глянцевыми поверхностями. Они по отдельности смотрятся неплохо. Но когда собираются вместе в небольшой кухне (чаще всего именно в кухне), то получается не фонтан, мягко говоря.
Интересно, сколько она стоила 3 года назад примерно.
Неплохая кватира, но продать будет непросто. Совет от мамкиного дизайнера: осторожнее с глянцевыми поверхностями. Они по отдельности смотрятся неплохо. Но когда собираются вместе в небольшой кухне (чаще всего именно в кухне), то получается не фонтан, мягко говоря.