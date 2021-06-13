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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:46
kingkongovets написав:
ты дупля не рубишь в этом бизнесе, зато упорно пытаешься умничать)
рынок стрит ритейла а центре - это не оп с кучей однотипных вариантов (хотя даже там тебе всего не покажут), или борд с жилой советской вторичкой, тут твои примитивные шаблоны не работают, в этом сегменте вообще нормальных рабочих вариантов по приемлемой цене практически не бывает и если шото появляется - за ним тут же выстраивается очередь из "своих", поэтому -15-20%% от реальной цены - это ооочень хорошее предложения на любом рынке
Поздравляю, ты только что подтвердил мои слова - "практики-реалисты" выстраиваются в очереди за интересными
вариантами -15-20% от рынка, не следя за самим состоянием рынка, который через полгода может уйти в -30%, и любой
вариант будет дешевле того якобы интересного
kingkongovets написав:
зы: а шоп поставить точку с твоим бредом про рейдерство могу лишь сказать, шо иногда сделки вообще проходят за пределами юрисдикции украины со всеми вытекающими, да и оплату иногда в таких сделках требуют авансом, так шо уйми свою примитивную фантазию и успокойся наконец, знаток всего и вся)
Сейчас я ни на что не намекал. Просил примеры успешных покупок в 2007-м и 2013-м, которые могли быть доступны любому форумчанину с нужной суммой на руках. Ты и сам начал оправдываться, и от вопроса трусливо убежал
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:51
дел
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 07 лип, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:51
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9982649/?utm_campaign=external_rank_2&utm_content=B&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=383678657
260 куе.
Интересно, сколько она стоила 3 года назад примерно.
Неплохая кватира, но продать будет непросто. Совет от мамкиного дизайнера: осторожнее с глянцевыми поверхностями. Они по отдельности смотрятся неплохо. Но когда собираются вместе в небольшой кухне (чаще всего именно в кухне), то получается не фонтан, мягко говоря.
А в чем именно не фонтан ?
Когда все во всем начинает отражаться - это выглядит, скажем мягко, слишком интенсивно. Если там еще и глянцевый натяжной потолок и полированный керамогранит на полу - то совсем.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:52
редкий случай, когда я на 100% соглашусь с уней - реально тупой
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:53
Унуноктий написав: Faceless написав:
Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.
Только мне кажется что Зе Радист реально тупой?
Только в реале тупому Уне.
По сабжу - поговори-поговори, может и сам по судам будешь бегать, доказывая, что не верблюд...390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаНа сегодня в Едином государственном реестре должников значится 390 755 исполнительных производств, открытых на основании не судебных решений, а так называемой исполнительной нотариальной надписи.
Что это значит? Чтобы ускорить и удешевить процесс взыскания долгов, коллекторы, ломбарды, кредитные организации и некоторые банки все чаще обращаются в обход суда к нотариусам и получают от них исполнительную надпись — документ, которого достаточно, чтобы заблокировать счета неплательщика и наложить арест на его имущество. Сегодня этот вопрос приобретает особую актуальность, поскольку с 6 июля банки начнут автоматически блокировать счета клиентов по требованию сторонних кредиторовhttps://news.finance.ua/ru/news/-/49612 ... eniya-suda
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:57
zРадио написав: Унуноктий написав: Faceless написав:
Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.
Только мне кажется что Зе Радист реально тупой?
Только в реале тупому Уне.
По сабжу - поговори-поговори, может и сам по судам будешь бегать...390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаНа сегодня в Едином государственном реестре должников значится 390 755 исполнительных производств, открытых на основании не судебных решений, а так называемой исполнительной нотариальной надписи.
Что это значит? Чтобы ускорить и удешевить процесс взыскания долгов, коллекторы, ломбарды, кредитные организации и некоторые банки все чаще обращаются в обход суда к нотариусам и получают от них исполнительную надпись — документ, которого достаточно, чтобы заблокировать счета неплательщика и наложить арест на его имущество. Сегодня этот вопрос приобретает особую актуальность, поскольку с 6 июля банки начнут автоматически блокировать счета клиентов по требованию сторонних кредиторовhttps://news.finance.ua/ru/news/-/49612 ... eniya-suda
я так розумію, що це досягнення Зе-команди???
При Пороху - ніхто не боровся з боржниками, на жаль.
Унуноктій як раз за Зе- і топив. Сам собі в ногу і вистрілив.
Впевнений, що у солодкої двійки - Унуноктія і ККЦ - боргів за комуналку, як блох у собаки.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 07 лип, 2021 12:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:58
По поводу цен.
Вспомнил пример.
Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн.
И было это по-моему в 2015-2016 гг.
Квартиры с видом на канал условно по 1 куе.
Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе.
Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт.
Получается роста бетона нет.
В противоположность Автограф, да , там цены прибавили.
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 лип, 2021 13:10
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 07 лип, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 13:11
zzzzzz написав:
Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн.
И было это по-моему в 2015-2016 гг.
Квартиры с видом на канал условно по 1 куе.
Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе.
Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт.
Получается роста бетона нет.
Не-не, всё не так.
Там трёшки были по 106 метров, планировка неплохая, последние экземпляры, как ни странно, продавались дешевле 80 куе. и было это примерно в 17-18 годах.
Так что рост бетона есть.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 13:13
Небольшой соцопрос, если кому интересно.
Ваш топ среди жилых домов старого фонда советского и дореволюционного периодов.
Моя версия:
Советский период: Институтская 20/8
Дореволюционный период: затрудняюсь сказать
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