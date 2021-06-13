RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7826782778287829>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:46

  kingkongovets написав:ты дупля не рубишь в этом бизнесе, зато упорно пытаешься умничать)
рынок стрит ритейла а центре - это не оп с кучей однотипных вариантов (хотя даже там тебе всего не покажут), или борд с жилой советской вторичкой, тут твои примитивные шаблоны не работают, в этом сегменте вообще нормальных рабочих вариантов по приемлемой цене практически не бывает и если шото появляется - за ним тут же выстраивается очередь из "своих", поэтому -15-20%% от реальной цены - это ооочень хорошее предложения на любом рынке


Поздравляю, ты только что подтвердил мои слова - "практики-реалисты" выстраиваются в очереди за интересными вариантами -15-20% от рынка, не следя за самим состоянием рынка, который через полгода может уйти в -30%, и любой вариант будет дешевле того якобы интересного

  kingkongovets написав:зы: а шоп поставить точку с твоим бредом про рейдерство могу лишь сказать, шо иногда сделки вообще проходят за пределами юрисдикции украины со всеми вытекающими, да и оплату иногда в таких сделках требуют авансом, так шо уйми свою примитивную фантазию и успокойся наконец, знаток всего и вся)


Сейчас я ни на что не намекал. Просил примеры успешных покупок в 2007-м и 2013-м, которые могли быть доступны любому форумчанину с нужной суммой на руках. Ты и сам начал оправдываться, и от вопроса трусливо убежал
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10420
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2271 раз.
Подякували: 4926 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 лип, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9129
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 2038 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:51

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9982649/?utm_campaign=external_rank_2&utm_content=B&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=383678657

260 куе.

Интересно, сколько она стоила 3 года назад примерно.

Неплохая кватира, но продать будет непросто. Совет от мамкиного дизайнера: осторожнее с глянцевыми поверхностями. Они по отдельности смотрятся неплохо. Но когда собираются вместе в небольшой кухне (чаще всего именно в кухне), то получается не фонтан, мягко говоря.

А в чем именно не фонтан ?

Когда все во всем начинает отражаться - это выглядит, скажем мягко, слишком интенсивно. Если там еще и глянцевый натяжной потолок и полированный керамогранит на полу - то совсем.
airmax78
 
Повідомлень: 39051
З нами з: 25.10.12
Подякував: 929 раз.
Подякували: 4740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

редкий случай, когда я на 100% соглашусь с уней - реально тупой
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9129
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 2038 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:53

  Унуноктий написав:
  Faceless написав:Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.

Только мне кажется что Зе Радист реально тупой?


Только в реале тупому Уне.

По сабжу - поговори-поговори, может и сам по судам будешь бегать, доказывая, что не верблюд...

390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения суда

На сегодня в Едином государственном реестре должников значится 390 755 исполнительных производств, открытых на основании не судебных решений, а так называемой исполнительной нотариальной надписи.
Что это значит? Чтобы ускорить и удешевить процесс взыскания долгов, коллекторы, ломбарды, кредитные организации и некоторые банки все чаще обращаются в обход суда к нотариусам и получают от них исполнительную надпись — документ, которого достаточно, чтобы заблокировать счета неплательщика и наложить арест на его имущество. Сегодня этот вопрос приобретает особую ​​актуальность, поскольку с 6 июля банки начнут автоматически блокировать счета клиентов по требованию сторонних кредиторов

https://news.finance.ua/ru/news/-/49612 ... eniya-suda
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10420
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2271 раз.
Подякували: 4926 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:57

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:
  Faceless написав:Выводы в корне ошибочны.
Привату не нужна исполнительная и даже суд, чтобы списать со счетов своих клиентов их же долги. Соответственно до лампочки, что Приват - крупнейший розничный кредитор, в этом плане для криентов Привата не изменится НИЧЕГО, и если у человека задолженности по кредитам в Привате и в том же Привате у него зарплатные счета, Приват себя не обидит и без всякого суда.
Если же речь о взыскании просроченных потребкредитов Привата с личных счетов его клиентов в других банках, то тоже мимо. Эти долги брутто продают коллекторам после фазы хард колекшена, потому что лигал колекшн (суд и проч) тут бессмысленны, и никак не окупятся. Потому и в этом плане ничего не поменяется.

Только мне кажется что Зе Радист реально тупой?


Только в реале тупому Уне.

По сабжу - поговори-поговори, может и сам по судам будешь бегать...

390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения суда

На сегодня в Едином государственном реестре должников значится 390 755 исполнительных производств, открытых на основании не судебных решений, а так называемой исполнительной нотариальной надписи.
Что это значит? Чтобы ускорить и удешевить процесс взыскания долгов, коллекторы, ломбарды, кредитные организации и некоторые банки все чаще обращаются в обход суда к нотариусам и получают от них исполнительную надпись — документ, которого достаточно, чтобы заблокировать счета неплательщика и наложить арест на его имущество. Сегодня этот вопрос приобретает особую ​​актуальность, поскольку с 6 июля банки начнут автоматически блокировать счета клиентов по требованию сторонних кредиторов

https://news.finance.ua/ru/news/-/49612 ... eniya-suda

я так розумію, що це досягнення Зе-команди???
При Пороху - ніхто не боровся з боржниками, на жаль.

Унуноктій як раз за Зе- і топив. Сам собі в ногу і вистрілив. :mrgreen:

Впевнений, що у солодкої двійки - Унуноктія і ККЦ - боргів за комуналку, як блох у собаки.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 07 лип, 2021 12:58, всього редагувалось 3 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22102
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1367 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:58

По поводу цен.
Вспомнил пример.

Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн.
И было это по-моему в 2015-2016 гг.
Квартиры с видом на канал условно по 1 куе.
Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе.
Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт.

Получается роста бетона нет.

В противоположность Автограф, да , там цены прибавили.
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38216
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3681 раз.
Подякували: 11604 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

разборки за квартиру
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... o_explicit

апд:

https://my-kiev.com/news/muzhchinu-koto ... Ox1rf__dhY
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 лип, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9129
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 2038 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн.
И было это по-моему в 2015-2016 гг.
Квартиры с видом на канал условно по 1 куе.
Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе.
Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт.
Получается роста бетона нет.

Не-не, всё не так.
Там трёшки были по 106 метров, планировка неплохая, последние экземпляры, как ни странно, продавались дешевле 80 куе. и было это примерно в 17-18 годах.
Так что рост бетона есть.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12294
З нами з: 10.06.11
Подякував: 224 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:13

Небольшой соцопрос, если кому интересно.
Ваш топ среди жилых домов старого фонда советского и дореволюционного периодов.
Моя версия:
Советский период: Институтская 20/8
Дореволюционный период: затрудняюсь сказать
artlife
 
Повідомлень: 589
З нами з: 07.10.19
Подякував: 73 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7826782778287829>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2096, 2097, 2098
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20979 3657465
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 13:02
Bolt
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 231727
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22649)
07.07.2021 14:58
Рынок ОВГЗ (2091)
07.07.2021 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.